Football Talk. Defour onzeker voor match tegen ex-club Standard - Messi krijgt boete van 600 euro voor eerbetoon aan Maradona

Messi moet boete van 600 euro betalen voor eerbetoon aan Maradona

De Spaanse voetbalbond heeft geen clementie getoond voor het eerbetoon van Lionel Messi aan zijn vorige week overleden landgenoot Diego Maradona. De sterspeler van FC Barcelona trok zondag na zijn doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Osasuna (4-0) zijn shirt uit waarna hij het tricot met nummer 10 liet zien dat Maradona droeg in zijn jaartje bij Newell’s Old Boys in 1993. Barcelona plukte bij die Argentijnse club Messi op 13-jarige leeftijd weg.

Messi kreeg de gele kaart voor zijn laatste groet aan Maradona. De aanvoerder van Barcelona ontving uit de hele wereld veel waardering en bijval voor zijn actie, maar de Spaanse bond bleek onverbiddelijk. “We hebben begrip voor dit eerbetoon, maar volgens de regels moet een speler bestraft worden als hij zijn shirt uittrekt bij het vieren van een doelpunt, ongeacht het motief.” Messi moet dus een boete van 600 euro betalen.

Nederlandse oud-voetballer en tv-presentator Frank Kramer overleden

De Nederlandse oud-voetballer, tv-presentator en sportcommentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Philip Kooke, schrijver van de biografie van de markante Kramer, die nog een boodschap achterliet. “Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.” Kramer was al enige tijd ziek.

Zijn voetballoopbaan voerde Kramer onder meer langs FC Amsterdam, Telstar en FC Volendam. Hij gold als een grillige aanvaller. Na zijn voetballoopbaan werd hij onder meer presentator van spelshows als Hints en Boggle. Tot twee jaar geleden was hij actief als commentator op Eurosport.

Kuit Defour blijft opspelen

Steven Defour mist het inhaalduel van morgen tegen Eupen. De middenvelder ondervindt nog te veel hinder aan de kuit en KV Mechelen wil geen risico nemen. Hij is ook onzeker voor de wedstrijd tegen zijn ex-club Standard van komende zondag. Aangezien Aster Vranckx morgen geschorst is, mist Malinwa twee belangrijke pionnen op het middenveld. KV moet ook Igor de Camargo, die herstelt van een scheurtje in zijn kuit, nog missen deze week. (ABD)

Donderdag loting Final Four Nations League

Donderdagavond (vanaf 17u30) wordt in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, geloot voor de Final Four van de Nations League, die tussen 6 en 10 oktober 2021 zal plaatsvinden. Als gastland zal donderdag hoogstwaarschijnlijk voor Italië gekozen worden. De Rode Duivels plaatsten zich vorige maand samen met toplanden Frankrijk, Spanje en Italië voor de eindronde.

De eerste halve finale zal plaatsvinden op woensdag 6 oktober, de tweede op donderdag 7 oktober. De finale en troostfinale gaan door op zondag 10 oktober. Als speelstadions worden San Siro in Milaan en het Juventus Stadium in Turijn genoemd. Nederland en Polen toonden zich eerder ook kandidaat om de eindronde te organiseren, maar konden zich niet kwalificeren. Portugal won in juni 2019 in eigen land de eerste editie van de Nations League. In de finale klopten de Portugezen Nederland met 1-0.

Laurent Demol niet langer coach RWDM

1B-club RWDM heeft afscheid genomen van coach Laurent Demol. De 49-jarige Demol was nog maar sinds begin juli aan de slag bij de promovendus. RWDM telt na twaalf speeldagen in 1B vijftien punten. Het is daarmee zesde. De Brusselaars verloren drie van hun laatste vier duels. Afgelopen zondag werd nog met 4-0 verloren bij Lommel. Assistent Frederic Stilmant neemt voorlopig over.

“Na een lange vergadering tussen de clubleiding en onze T1, Laurent Demol, werd besloten onze samenwerking te beëindigen”, legde de Brusselse club uit op Facebook. “We willen Laurent bedanken voor al het geleverde werk sinds het begin van dit seizoen. Laten we niet vergeten dat het in de huidige omstandigheden erg moeilijk werken was. We wensen je veel succes voor de rest van je carrière, Laurent! Vanaf vandaag neemt Frederic Stilmant de rol van T1 over.”

Demol was in het verleden diverse functies aan de slag bij Moeskroen en Tubeke. Als speler verdedigde hij de kleuren van Bergen, Olympic Charleroi en Tubeke. RWDM ontvangt zaterdag in het Edmond Machtensstadion Deinze.

Fiorentina-coach Prandelli test positief op corona

Voormalig Italiaans bondscoach Cesare Prandelli, sinds begin november hoofdcoach van Fiorentina, heeft woensdag een positieve coronatest afgelegd. De club uit Toscane bevestigde de besmetting, maar zei niet of de coach symtomen van het virus had. De 63-jarige Prandelli bevindt zich momenteel in isolatie. Zijn team zet de trainingen voort, met aandacht voor alle gezondheidsvoorschriften. Iedereen binnen de club ondergaat ook een nieuwe test.

Fiorentina is momenteel tegenvallend 17e in de Serie A, met slechts acht punten na negen wedstrijden. Komende maandag volgt een degradatieduel tegen Genoa (19e met vijf punten). Bekende namen in de selectie van Fiorentina zijn Franck Ribéry en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge).

Heleen Jaques zwaait Red Flames na 97 caps uit

Heleen Jaques zet een punt achter haar interlandcarrière. Dinsdagavond kwam ze een laatste keer in actie voor de Red Flames. In het met 4-0 gewonnen EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland viel ze kort voor tijd in. België verzekerde zich in Leuven van een EK-ticket, maar zal in 2022 dus zonder Jaques naar Engeland afreizen.

De 32-jarige Jaques, die uitkomt voor Gent, verzamelde 97 caps en maakte daarin drie doelpunten. Alleen Aline Zeler (111 caps) en Janice Cayman (107 caps) doen beter. De verdediger nam met de Flames deel aan het EK van 2017 in Nederland.

In een tweet noemt de Belgische voetbalbond Jaques “een legende”. Aan Sporza vertelde Jaques woensdag dat ze dinsdagavond “een dubbel gevoel had”. “Ik was heel tevreden voor de groep met de prachtprestatie, maar ik besefte daarna natuurlijk dat dit ook mijn laatste match is geweest.”

Jaques doet het seizoen bij Gent nog uit. Daarna stapt ze mogelijk in het trainersvak, al laat ze die optie nog open.

