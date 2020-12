Football Talk. Defour onzeker voor match tegen ex-club Standard - Duivels kennen morgen tegenstander in Final Four

Nederlandse oud-voetballer en tv-presentator Frank Kramer overleden

De Nederlandse oud-voetballer, tv-presentator en sportcommentator Frank Kramer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Philip Kooke, schrijver van de biografie van de markante Kramer, die nog een boodschap achterliet. “Mensen, het was mooi. U wordt allemaal hartelijk bedankt.” Kramer was al enige tijd ziek.

Zijn voetballoopbaan voerde Kramer onder meer langs FC Amsterdam, Telstar en FC Volendam. Hij gold als een grillige aanvaller. Na zijn voetballoopbaan werd hij onder meer presentator van spelshows als Hints en Boggle. Tot twee jaar geleden was hij actief als commentator op Eurosport.

Kuit Defour blijft opspelen

Steven Defour mist het inhaalduel van morgen tegen Eupen. De middenvelder ondervindt nog te veel hinder aan de kuit en KV Mechelen wil geen risico nemen. Hij is ook onzeker voor de wedstrijd tegen zijn ex-club Standard van komende zondag. Aangezien Aster Vranckx morgen geschorst is, mist Malinwa twee belangrijke pionnen op het middenveld. KV moet ook Igor de Camargo, die herstelt van een scheurtje in zijn kuit, nog missen deze week. (ABD)

Donderdag loting Final Four Nations League

Donderdagavond (vanaf 17u30) wordt in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA, geloot voor de Final Four van de Nations League, die tussen 6 en 10 oktober 2021 zal plaatsvinden. Als gastland zal donderdag hoogstwaarschijnlijk voor Italië gekozen worden. De Rode Duivels plaatsten zich vorige maand samen met toplanden Frankrijk, Spanje en Italië voor de eindronde.

De eerste halve finale zal plaatsvinden op woensdag 6 oktober, de tweede op donderdag 7 oktober. De finale en troostfinale gaan door op zondag 10 oktober. Als speelstadions worden San Siro in Milaan en het Juventus Stadium in Turijn genoemd. Nederland en Polen toonden zich eerder ook kandidaat om de eindronde te organiseren, maar konden zich niet kwalificeren. Portugal won in juni 2019 in eigen land de eerste editie van de Nations League. In de finale klopten de Portugezen Nederland met 1-0.

Laurent Demol niet langer coach RWDM

1B-club RWDM heeft afscheid genomen van coach Laurent Demol. De 49-jarige Demol was nog maar sinds begin juli aan de slag bij de promovendus. RWDM telt na twaalf speeldagen in 1B vijftien punten. Het is daarmee zesde. De Brusselaars verloren drie van hun laatste vier duels. Afgelopen zondag werd nog met 4-0 verloren bij Lommel. Assistent Frederic Stilmant neemt voorlopig over.

“Na een lange vergadering tussen de clubleiding en onze T1, Laurent Demol, werd besloten onze samenwerking te beëindigen”, legde de Brusselse club uit op Facebook. “We willen Laurent bedanken voor al het geleverde werk sinds het begin van dit seizoen. Laten we niet vergeten dat het in de huidige omstandigheden erg moeilijk werken was. We wensen je veel succes voor de rest van je carrière, Laurent! Vanaf vandaag neemt Frederic Stilmant de rol van T1 over.”

Demol was in het verleden diverse functies aan de slag bij Moeskroen en Tubeke. Als speler verdedigde hij de kleuren van Bergen, Olympic Charleroi en Tubeke. RWDM ontvangt zaterdag in het Edmond Machtensstadion Deinze.

