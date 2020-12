Football Talk. Castagne dicht bij comeback - Casteels en Wolfsburg rukken op in klassement

Casteels en Wolfsburg rukken op in het klassement

VfL Wolfsburg heeft het openingsduel van de elfde speeldag in de Bundesliga gewonnen. De Wolven, met Koen Casteels negentig minuten tussen de palen, haalden het met 2-1 van Frankfurt.

Er stonden na afloop in de Volkswagen Arena enkel Nederlanders op de doelpuntenlijst. Bas Dost bracht Frankfurt op het uur op voorsprong vanaf de stip. Aan de overkant maakte Wout Weghorst een kwartier voor tijd gelijk, ook vanaf elf meter. Weghorst maakte twee minuten voor tijd ook de beslissende 2-1 na een knappe loopactie en dito afwerking. Wolfsburg klimt in de tussenstand naar een voorlopige vierde plaats met 21 punten, Frankfurt is negende met 13 punten.

In Nederland verloor Heracles tijdens de opener van de twaalfde speeldag van de Eredivisie in eigen huis met 1-2 van Fortuna Sittard. De bezoekers kwamen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Rente (31.). Polter maakte er op het uur 0-2 van. De tegentreffer van invaller Burgzorg (90.+3) kwam te laat. Bij Heracles speelde Lukas Schoofs enkel de eerste helft. Beide ploegen tellen na twaalf duels slechts negen punten en kamperen daarmee maar net boven de degradatiezone.

Timothy Castagne staat dicht bij comeback

Er lijkt stilaan een einde te komen aan de onbeschikbaarheid van Timothy Castagne. De Rode Duivel is bijna opnieuw speelklaar. Mogelijk viert hij volgende week zijn wederoptreden. Castagne traint al sinds 20 november opnieuw mee met de groep, maar bleef tot dusver uit de wedstrijdkern van Leicester City.

“Timothy Castagne traint heel goed”, legde coach Brendan Rodgers vandaag uit op zijn persbabbel, twee dagen voor de thuiswedstrijd van Leicester in de Premier League tegen Brighton. “Hij zal waarschijnlijk enkel dit weekend nog missen. We kijken waar hij staat voor de twee wedstrijden van volgende week (woensdag tegen Everton, zondag bij Tottenham, red.), maar het ziet er goed uit.”

De 24-jarige Castagne stond sinds eind oktober aan de kant met een hamstringblessure. Hij miste daardoor al tien wedstrijden bij de Foxes. Bij de Rode Duivels miste hij vorige maand de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland (2-1) en de Nations League-duels tegen Engeland (2-0) en Denemarken (4-2), allen in Leuven. Castagne maakte afgelopen zomer de overstap van Atalanta Bergamo naar Leicester City. Hij ontpopte zich meteen tot basisspeler en speelde tot dusver zeven officiële duels, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

Oekraïne vecht forfaitnederlaag Nations League aan bij TAS

De Oekraïense voetbalbond vecht bij het internationaal sporttribunaal TAS de beslissing van de UEFA aan om de wedstrijd tussen Zwitserland en Oekraïne in de Nations League te schrappen en om te zetten in een reglementaire nederlaag voor Oekraïne. Het duel ging in november niet door omdat de selectie van Oekraïne op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine moest vanwege een aantal coronabesmettingen.

De UEFA hield Oekraïne verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 3-0 voor Zwitserland. De Europese voetbalbond had eerder toestemming gegeven aan positief geteste spelers om in actie komen, omdat het om een ‘oude’ besmetting zou gaan die weer was aangetroffen. De Zwitserse autoriteiten hadden dat echter verboden.

Oekraïne gaat in beroep en eist dat de reglementaire nederlaag wordt teruggedraaid. De Oekraïense bond wil dat de wedstrijd alsnog wordt gespeeld of dat als de wedstrijd niet meer wordt afgewerkt, de UEFA de uitkomst door loting beslist.

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne in Luzern was de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Door de nederlaag eindigde Oekraïne als laatste in de groep.

Het TAS laat weten dat het beroep in behandeling is genomen en dat een panel wordt samengesteld. Alle partijen krijgen nu de tijd om schriftelijke verklaringen in te dienen.

KV Mechelen speelt galamatch tegen Wolfsburg

Mooi meegenomen. Tijdens de onderhandelingen met VfL Wolfsburg over Aster Vranckx heeft KV Mechelen ook een galawedstrijd tegen de Bundesliga-club kunnen regelen. In de voorbereiding op volgend seizoen komt Wolfsburg op bezoek Achter de Kazerne, tenminste als er dan weer publiek toegelaten is. De toegang zal gratis zijn voor abonnees. Zo kunnen de fans in stijl afscheid nemen van hun chouchou. (ABD)

Pro League slaat handen in mekaar met Kansspelcommissie

De Pro League en de Kansspelcommissie zullen intensiever gaan samenwerken. Het overgrote deel van de Belgische clubs wordt gesponsord door een goksite. Reclame voor weddenschappen op bepaalde fases van een wedstrijd (bijvoorbeeld welke ploeg de eerste ingooi krijgt) wordt verboden. En er zal ingezet worden op sensibiliseringsworkshops, vooral gericht op jeugdteams. (TTV)

