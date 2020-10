Football Talk. Anderlechtspits Mukairu nog steeds vast in Turkije, huurling Makarenko mag niet meespelen tegen paars-wit

Club Brugge Club met bang hartje richting nieuwe corona­tests

22 oktober Blauw-zwart wacht straks met ingehouden adem de nieuwe coronatests af nadat Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik zondag positief werden bevonden. Pas wanneer er vandaag of morgen vier extra spelers besmet blijken, kan blauw-zwart om uitstel vragen voor de match tegen OH Leuven van zaterdag. Woensdag komt ook Lazio op bezoek. Als de viral load bij Mignolet en co in de aanloop van dat duel nog te hoog blijkt, moet blauw-zwart het nóg een week zonder het trio stellen. Gisteren hervatte Club de training om 13.30u nadat de delegatie dinsdagnacht rond 3.30u landde in Oostende.