Football Talk. Anderlecht vraagt vrijspraak voor Kouamé - Zlatan weer Zweeds international - Maguire valt uit bij Man United

Aanvoerder Maguire valt uit bij Man United

Harry Maguire staat bij Manchester United voorlopig aan de kant. De centrale verdediger en kapitein moest afgelopen zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Aston Villa (0-1) na ruim een uur geblesseerd naar de kant. Coach Ole Gunnar Solskjaer maakte vandaag bekend dat Maguire last heeft van een kuitblessure en waarschijnlijk een paar weken uitgeschakeld is.

Naast Maguire trainde vleugelverdediger Luke Shaw evenmin mee bij United, dat woensdag het Spaanse Villarreal ontvangt in de Champions League. Shaw moest tegen Aston Villa eveneens vroegtijdig naar de kant met een blessure. Volgens Solskjaer kan de linksachter bij de thuiswedstrijd tegen Villarreal wellicht wel op de reservebank plaatsnemen.

Aaron Wan-Bissaka, de rechtsachter van Manchester United, is woensdag geschorst. Aanvaller Marcus Rashford is nog niet hersteld van een schouderblessure.

Manchester United verloor haar eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Young Boys in Zwitserland (2-1). De Engelse club en Villarreal kwamen elkaar vorig seizoen in de finale van de Europa League tegen. De Spaanse ploeg won in Gdansk na een zenuwslopende strafschoppenreeks (11-10).

Volledig scherm © Photo News

UEFA lanceert nieuw landentoernooi

De UEFA heeft in samenwerking met de Zuid-Amerikaanse bond COMNEBOL een nieuw landentoernooi gelanceerd. In de Copa EuroAmerica staan iedere vier jaar de winnaars van het EK en de Copa América tegenover elkaar. De eerste editie van de nieuwe Super Cup wordt georganiseerd in juni 2022. Daarin staan EK-winnaar Italië en regerend Copa América-houder Argentinië tegenover elkaar. Waar en wanneer precies de wedstrijd wordt georganiseerd, is nog niet bekend. “Hiermee willen we de ontwikkeling van het voetbal buiten de geografische zones aantonen en daarmee mensen, landen en culturen samenbrengen”, schrijft de UEFA.

Ook wat betreft vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en de jeugdafdelingen gaan de bonden samenwerken. Bovendien zullen er de komende jaren vaker scheidsrechters worden uitgewisseld.

Italië was afgelopen juli in de finale van het EK te sterk voor thuisland Engeland, dat na strafschoppen werd verslagen. Argentinië versloeg Brazilië in de finale van de Copa América. Angél Di Maria kroonde zich met zijn winnende treffer tot man van de wedstrijd. Het was de eerste prijs ooit die Lionel Messi veroverde met zijn land.

Volledig scherm Europees kampioen Italië. © AFP

Anderlecht vraagt vrijspraak voor Kouamé

Anderlecht kan niet leven met een schorsing voor aanvaller Christian Kouamé na zijn rode kaart tegen KV Oostende dit weekend. Het vroeg voor de Geschillencommissie de vrijspraak. Het Bondsparket vindt wel dat Kouamé een straf verdient: het pleit voor twee speeldagen schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De Geschillencommissie spreekt zich later vanavond uit. Als Kouamé een schorsing krijgt, is hij niet beschikbaar tegen Club Brugge. (PJC)

Volledig scherm © BELGA

Wales mist Bale in volgende kwalificatiewedstrijden

Wales moet het volgende maand in de WK-kwalificatiewedstrijden op verplaatsing bij Tsjechië (08/10) en Estland (11/10) zonder aanvoerder en sterspeler Gareth Bale stellen. Dat deelde bondscoach Robert Page mee. De 31-jarige aanvaller van Real Madrid kampt met een ernstige hamstringblessure. Page rekent erop dat Bale er in november wel weer bij zal zijn tegen Wit-Rusland (13/11) en België (16/11).

Met zeven punten uit vier wedstrijden zijn de Welshmen derde in groep E, op negen punten van de Rode Duivels, die al zes wedstrijden speelden en op gelijke hoogte van de Tsjechen, die vijf wedstrijden speelden. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.

Volledig scherm © Photo News

Bayern-coach Nagelsmann acht Coman niet in staat om al voor Les Bleus te spelen

Na zijn hartoperatie is Kingsley Coman nog niet voldoende hersteld om volgende week met de Franse nationale ploeg de Final 4 van de Nations League te spelen. Dat heeft zijn coach bij Bayern München Julian Nagelsmann dinsdag verklaard. Op donderdag 7 oktober spelen Les Bleus in Turijn de halve finale tegen de Rode Duivels.

De 25-jarige aanvaller werd minder dan twee weken geleden geopereerd nadat bij een controle een lichte hartritmestoornis was vastgesteld. Nagelsmann bevestigde dinsdag dat Coman woensdag niet zal spelen in de Champions League-thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev. De Fransman neemt sinds maandag wel weer deel aan de groepstrainingen.

“Met King gaat het goed, hij straalt, hij is blij dat dit verhaal nu achter hem ligt”, zei de Bayern-coach. “Maar hij is geen optie tegen Kiev, omdat we voor zijn operatie al hadden besloten hem twee weken fysiek te laten herstellen.”

“Zondag is hij misschien een optie tegen Frankfurt, want daarna volgt een pauze tijdens de interlandperiode”, vervolgde Nagelsmann. “We zullen deze tijd benutten om hem weer in vorm te krijgen. Hij zal niet aansluiten bij de nationale ploeg, want hij is nog niet klaar na zijn operatie.”

Volledig scherm Coman. © Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Nzonzi verlaat AS Roma voor Qatarese club van Laurent Blanc

De Qatarese club Al-Rayyan, gecoacht door Laurent Blanc, heeft dinsdag de komst van Steven Nzonzi aangekondigd. De 32-jarige Franse middenvelder verlaat AS Roma, waar hij op een zijspoor was beland na uitleenbeurten bij Galatasaray (augustus 2019-december 2019) en Rennes (januari 2020-mei 2021).

In 2018 kwam Nzonzi, die zich dat jaar met Frankrijk tot wereldkampioen kroonde, voor ongeveer 26 miljoen euro over van FC Sevilla. Nu vertrekt hij in zijn laatste contractjaar gratis bij AS Roma, aldus L’Equipe. De Italiaanse club bespaart zo ongeveer vijf miljoen euro aan salaris.

Al-Rayyan is de achtste club in de carrière van Nzonzi na Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City, FC Sevilla, AS Roma, Galatasaray en Rennes.

Volledig scherm Steven Nzonzi. © Photo News

Cannavaro niet langer trainer van Guangzhou

Fabio Cannavaro is niet langer de trainer van Guangzhou FC. Dat deelde de Chinese vicekampioen dinsdag mee. “Na onderling overleg hebben we beslist om in alle vriendschap de samenwerking te beëindigen”, klinkt het.

“We willen Cannavaro oprecht bedanken voor de immense inspanningen die hij geleverd heeft en voor zijn positieve bijdrage aan de club en wensen hem het allerbeste bij het vervolg van zijn carrière.”

Cannavaro zat op de schopstoel nadat hij er niet in slaagde Guangzhou naar een negende landstitel te leiden. De club eindigde op drie punten van Shandong Taishan. De 48-jarige Italiaan was aan zijn tweede ambtstermijn bij Guangzhou bezig.

In 2019 leidde Cannavaro Guangzhou nog naar de titel, dit jaar strandde de club voor de tweede keer op rij op de tweede plaats. De vrees bestaat dat een negende landstitel er niet meer zal komen. Wegens financiële problemen van eigenaar Evergrande is de toekomst van de club onzeker.

Volledig scherm Fabio Cannavaro © AFP

Voormalige Engelse international Roger Hunt (83) is overleden

De voormalige aanvaller van Liverpool en de Engelse nationale ploeg Roger Hunt is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Premier League-club dinsdag aangekondigd.

Met 244 doelpunten scoorde niemand meer in de competitie voor Liverpool dan Hunt. In 1969 maakte hij de overstap naar Bolton Wanderers.

Hunt maakte deel uit van de Engelse ploeg die zich in 1966 voor eigen publiek tot wereldkampioen kroonde. Op dat WK in eigen land speelde hij elke match. Met drie goals had hij een grote bijdrage in het overleven van de groepsfase. De spits verzamelde in totaal 34 caps, hij maakte 18 doelpunten voor The Three Lions.

”We treuren om het heengaan van onze legendarische ex-speler Roger Hunt”, meldde Liverpool. “Onze gedachten zijn bij de familie en de vrienden van Roger in deze droevige en moeilijke tijden.”

Volledig scherm Roger Hunt (2019) © Photo News

Ibrahimovic is weer international

Zlatan Ibrahimovic keert terug in de Zweedse selectie. Bondscoach Janne Andersson heeft de bijna 40-jarige spits van AC Milan opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Kosovo. Ibrahimovic miste afgelopen zomer het EK vanwege een knieblessure en raakte twee weken geleden bij zijn rentree bij AC Milan weer geblesseerd. Kristoffer Olsson van RSC Anderlecht is eveneens opgeroepen door Andersson

Ibrahimovic luisterde tegen Lazio zijn terugkeer op met een doelpunt (2-0). Het bleef voorlopig echter bij een invalbeurt van een half uur, want hij hield daar achillespeesklachten aan over en ontbreekt sindsdien weer in de selectie van Milan. Ibrahimovic miste het verloren duel met Liverpool in de Champions League (3-2) en drie competitiewedstrijden.

Toch heeft Andersson hem weer bij de nationale ploeg gehaald. “Ik hoop en geloof dat hij een bijdrage kan leveren”, zei de bondscoach. “Zlatan is een tijdje geblesseerd geweest, maar het herstel gaat goed. Het is de bedoeling dat hij er volgende week bij is als we bij elkaar komen.”

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic. © Photo News

UEFA geeft zich nog niet gewonnen

De Europese Voetbalbond onderneemt juridische actie om de Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara van een rechtszaak te halen over de Super League, zo meldt de UEFA . Hierdoor zou opnieuw een disciplinaire procedure kunnen opgestart worden tegen FC Barcelona, Real Madrid en Juventus. Zij zijn als laatste clubs nog steeds betrokken bij de mogelijke oprichting van de Super League.

De UEFA zette de procedure tegen die drie clubs maandag stop. De UEFA reageerde daarmee op een uitspraak van een rechtbank in Madrid die had geoordeeld dat de drie clubs niet gestraft mochten worden voor hun poging om een nieuwe supercompetitie op te zetten.

Maar nu wil de UEFA de rechter wraken. De Europese Voetbalbond gelooft dat er sprake is van “significante onregelmatigheden” in het proces, zo klinkt het in een mededeling. De UEFA, die ook in beroep ging tegen de uitspraak, verwacht dat de rechter meteen een stap opzij zet terwijl het verzoek wordt behandeld. Verder hoopt de UEFA dat het Europees Hof van Justitie zich in die zin zal uitspreken dat Barcelona, Real Madrid en Juventus gestraft kunnen worden.

Twaalf clubs kondigden in april de oprichting aan van een min of meer gesloten competitie, de Super League. Dat bracht zo’n storm van protest vanuit de voetbalwereld teweeg, dat negen clubs zich al binnen enkele dagen onder grote druk terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken.

Volledig scherm © Photo News

Messi kan spelen tegen City

PSG-ster Lionel Messi keert terug in de selectie van coach Mauricio Pochettino voor het Champions League-topduel in het Parc des Princes. De Argentijn is hersteld van een tik tegen de knie. De smaakmaker had last van een botkneuzing in de linkerknie, na contact met Lyon-verdediger Jérôme Boateng op 19 september. Messi miste vervolgens de competitiewedstrijden tegen Metz en Montpellier. Maandag nam hij wel deel aan de groepstraining. De Italiaanse middenvelder Marco Verratti is eveneens hersteld van een knieblessure, hij zit ook in de selectie.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

Zin om samen met Maarten Breckx, Jan Mulder en Marc Degryse de matchen van de Rode Duivels te volgen? Goed nieuws! ‘Deviltime’ zoekt nog publiek op 6 en 7 oktober. Lees er HIER alles over!