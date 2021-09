Football Talk. Anderlecht aanvaardt schorsingsvoorstel Kouamé niet - Ibrahimovic weer Zweeds international

Anderlecht aanvaardt schorsingsvoorstel Kouamé niet

Anderlecht heeft het schorsingsvoorstel voor Christian Kouamé (23) van twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro) niet aanvaard. Zijn eventuele schorsing komt later vandaag voor de Geschillencommissie. Kouamé kreeg zondag bij het begin van de tweede helft een rechtstreekse rode kaart op het veld van KV Oostende. De Ivoriaan ging met gestrekt been door op de knie van Jäkel. (SVL/PJC)

Ibrahimovic is weer international

Zlatan Ibrahimovic keert terug in de Zweedse selectie. Bondscoach Janne Andersson heeft de bijna 40-jarige spits van AC Milan opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Kosovo. Ibrahimovic miste afgelopen zomer het EK vanwege een knieblessure en raakte twee weken geleden bij zijn rentree bij AC Milan weer geblesseerd. Kristoffer Olsson van RSC Anderlecht is eveneens opgeroepen door Andersson

Ibrahimovic luisterde tegen Lazio zijn terugkeer op met een doelpunt (2-0). Het bleef voorlopig echter bij een invalbeurt van een half uur, want hij hield daar achillespeesklachten aan over en ontbreekt sindsdien weer in de selectie van Milan. Ibrahimovic miste het verloren duel met Liverpool in de Champions League (3-2) en drie competitiewedstrijden.

Toch heeft Andersson hem weer bij de nationale ploeg gehaald. “Ik hoop en geloof dat hij een bijdrage kan leveren”, zei de bondscoach. “Zlatan is een tijdje geblesseerd geweest, maar het herstel gaat goed. Het is de bedoeling dat hij er volgende week bij is als we bij elkaar komen.”

UEFA geeft zich nog niet gewonnen

De Europese Voetbalbond onderneemt juridische actie om de Spaanse rechter Manuel Ruiz de Lara van een rechtszaak te halen over de Super League, zo meldt de UEFA . Hierdoor zou opnieuw een disciplinaire procedure kunnen opgestart worden tegen FC Barcelona, Real Madrid en Juventus. Zij zijn als laatste clubs nog steeds betrokken bij de mogelijke oprichting van de Super League.

De UEFA zette de procedure tegen die drie clubs maandag stop. De UEFA reageerde daarmee op een uitspraak van een rechtbank in Madrid die had geoordeeld dat de drie clubs niet gestraft mochten worden voor hun poging om een nieuwe supercompetitie op te zetten.

Maar nu wil de UEFA de rechter wraken. De Europese Voetbalbond gelooft dat er sprake is van “significante onregelmatigheden” in het proces, zo klinkt het in een mededeling. De UEFA, die ook in beroep ging tegen de uitspraak, verwacht dat de rechter meteen een stap opzij zet terwijl het verzoek wordt behandeld. Verder hoopt de UEFA dat het Europees Hof van Justitie zich in die zin zal uitspreken dat Barcelona, Real Madrid en Juventus gestraft kunnen worden.

Twaalf clubs kondigden in april de oprichting aan van een min of meer gesloten competitie, de Super League. Dat bracht zo’n storm van protest vanuit de voetbalwereld teweeg, dat negen clubs zich al binnen enkele dagen onder grote druk terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken.

Messi kan spelen tegen City

PSG-ster Lionel Messi keert terug in de selectie van coach Mauricio Pochettino voor het Champions League-topduel in het Parc des Princes. De Argentijn is hersteld van een tik tegen de knie. De smaakmaker had last van een botkneuzing in de linkerknie, na contact met Lyon-verdediger Jérôme Boateng op 19 september. Messi miste vervolgens de competitiewedstrijden tegen Metz en Montpellier. Maandag nam hij wel deel aan de groepstraining. De Italiaanse middenvelder Marco Verratti is eveneens hersteld van een knieblessure, hij zit ook in de selectie.

