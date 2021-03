FLASHBACK. Twintig strafschoppen, rode kaart en trappende keepers: hoe penaltytrauma Anderlecht acht jaar terug bekerfinale kostte

Beker van BelgiëWat als... het vanavond op penalty’s aankomt in het Lotto Park? Zou iemand bij Anderlecht het penaltyspook van acht jaar geleden weer zien opduiken? Flashback naar een heroïsche halve finale in Genk, met twintig strafschoppen, een rode kaart en trappende keepers.

Zelfs Vincent Kompany wilde het niet minimaliseren. De belangen voor Anderlecht vanavond zijn gigantisch. Nu het in de competitie moeizaam loopt, is de beker mogelijk de enige weg richting een Europees ticket en iets minder grote financiële kopzorgen. Maar daarvoor moet het wel eerst afrekenen met Racing Genk. Al laat Anderlecht het vanavond best niet tot strafschoppen komen. En al zeker niet tegen de Limburgers... Zou de paars-witte familie (en John van den Brom) al teruggedacht hebben aan die zwarte avond in Genk, acht jaar geleden?

Flashback naar zaterdag 2 maart 2013. Anderlecht trekt naar de Luminus Arena in Genk voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België. Paars-wit verdedigt een 1-0-voorsprong uit de heenmatch en is zo goed op weg naar een eerste bekerfinale sinds 2008. Aan het roer bij Anderlecht: huidig Genk-coach John van den Brom, die wil dat zijn ploeg iets rechtzet na een onverwachte thuisnederlaag tegen Zulte Waregem. De Nederlander kent een knap eerste seizoen bij Anderlecht, dat leider is - en later ook kampioen wordt - en dus ook in de halve finale van de Beker staat.

Veel kwaliteit is er echter niet te bespeuren in Limburg. De terugwedstrijd staat vooral bol van de spanning en potige duels. Al lijkt Mbokani wel vroeg de held van Anderlecht te worden met een cruciaal uitdoelpunt, maar hij wordt afgevlagd voor buitenspel. Meer zelfs: in de tweede helft is de Congolees zelfs de echte antiheld. Mbokani trapt na op Simaeys en mag een halfuur voor tijd gaan douchen. Van den Brom is razend en neemt het zijn spits ook na afloop voor de camera’s nog bijzonder kwalijk. Genk profiteert vijf minuten later al van de manmeersituatie: Vossen fusilleert Proto van dichtbij. Een tienkoppig Anderlecht laat het hoofd desondanks niet hangen. Het komt in de reguliere speeltijd en verlengingen nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar scoren lukt niet.

Het worden strafschoppen, in het seizoen 2012-2013 een ongezien trauma voor Anderlecht. Paars-wit mist doorheen het seizoen zo'n vijftien penalty’s, nooit geziene cijfers. En ook de reeks in Genk wordt er één voor de geschiedenisboeken. Na vijf elfmeters staat het 4-4, Biglia en Plet misten elk. De waanzin start pas écht wanneer Odoi de zesde Anderlecht-penalty in de tweede ring van de Luminus Arena trapt. Koulibaly krijgt zo de kans om Genk richting Heizel te trappen, maar stuit op een uitstekende Proto. Zijn redding lijkt voor niets geweest, want na een misser van Jovanovic krijgt de betreurde Anele een nieuwe kans om Genk te kwalificeren. Maar opnieuw is daar Silvio Proto ‘to the rescue’ voor Anderlecht. Vier missers op rij: ongezien.

Kouyaté, Tshimanga en zowaar Deschacht kwijten zich nadien wél perfect van hun taak. Genk een eerste keer echt onder druk. Tegen wil en dank zet de jonge Croux zich achter de bal. Proto bezorgt Anderlecht bijna het delirium met zijn vierde redding, maar met heel wat (on)geluk hobbelt de trap van Croux alsnog binnen. De opluchting is enorm. 6-6 na negen strafschoppen. Waanzin. Aangezien Anderlecht tot tien herleid is, blijft Proto als enige over om een penalty te nemen. De doelman lacht en schudt op voorhand al dat het een verloren zaak is en krijgt gelijk. Hij glijdt half weg en trapt ver over. Zijn Genkse collega Köteles kan de zenuwen vervolgens wel de baas en maakt het penaltytrauma van Anderlecht nog wat groter. Genk is in de finale Cercle Brugge de baas en pakt zijn zesde - en voorlopig laatste - Beker.

Maar niemand die zich die bekerfinale herinnert. Het is de halve finale tegen Anderlecht die voor eeuwig in het collectieve geheugen gegrift blijft. Twintig strafschoppen, een rode kaart en trappende keepers: heroïscher dan dat zal het nog maar zelden worden. Of zorgen Anderlecht en Genk vanavond acht jaar na datum voor een vervolg? En duikt het penaltyspook dan opnieuw op in het Lotto Park...?

