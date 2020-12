FLASHBACK. Dit was de historische eerste passage van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent: “Mijn doel is om de Gentenaars trots te maken op hun ploeg”

Voorstelling als coach bij AA Gent

Op 5 mei 2014 wordt Hein Vanhaezebrouck voorgesteld als de nieuwe coach van AA Gent. Vanhaezebrouck heeft er net een tweede passage bij Kortrijk op zitten en moet de Buffalo’s weer naar play-off 1 leiden. Onder voorgangers Victor Fernandez en Mircea Rednic strandde Gent respectievelijk op de twaalfde en zevende plaats. “Gent is de mooiste stad van Europa, heeft het mooiste dialect én het mooiste stadion van België. Wel, mijn doelstelling is om de Gentenaars ook trots te maken op hun ploeg. Ze verdienen dat”, spreekt Vanhaezebrouck bij z’n voorstelling. “Ik ben ervan overtuigd dat we erin zullen slagen om deze ploeg terug te brengen waar ze thuishoort. Want AA Gent is een topclub. Dat voel je en dat merk je aan alles. Het is voor mij een uitdaging.”

Kampioenenviering

Het eerste seizoen van Vanhaezebrouck bij de Buffalo’s is er meteen eentje dat de geschiedenisboeken in gaat. Onder leiding van HVH kroont Gent zich voor de eerste keer in de clubhistorie tot kampioen van België. In de reguliere competitie moet Gent Club Brugge nog laten voor gaan, maar in play-off 1 trekken Vanhaezebrouck en co het laken naar zich toe. De titel wordt uiteraard uitgebreid gevierd. “Ik was om 4 uur thuis, of zo, maar ik ben pas gaan slapen om 6.30 uur. Ik heb een fles champagne opengetrokken en ‘k heb op de computer nog wat zitten zoeken op internet naar beelden en video’s van de feestvreugde - in het stadion, in ‘t Kuipke, in de stad...: fantastisch.” Na de gewonnen titel varen de succescoach en z’n spelers in bootjes door Gent. Door zo’n 125.000 supporters worden ze als helden onthaald.

Eerste Belgische overwintering in Champions League in 15 jaar

Het seizoen na het kampioenschap moeten Vanhaezebrouck en Gent bevestigen. En of dat lukt: in het seizoensbegin pakt Gent de supercup door bekerwinnaar Club te verslaan met 1-0, maar het beste moet dan nog komen. De Buffalo’s overleven een poule met Zenit, Lyon en Valencia en overwinteren in de Champions League. De laatste Belgische ploeg die daarin slaagde was Anderlecht, toen 15 jaar geleden. Maar van euforie is bij Vanhaezebrouck na de kwalificatie geen sprake. “Weet je, het gevaar op decompressie is nu heel groot. (...) Het wordt een helse job om al die kopjes opnieuw gefocust te krijgen. Wat zeg ik? Het wordt de moeilijkste job sinds ik bij AA Gent ben.” Verder dan de 1/8 finale komt Gent evenwel niet: het Duitse Wolfsburg is over twee wedstrijden te sterk.

Coach van het jaar op de Gouden Schoen

Op het gala van de Gouden Schoen 2015 plukt AA Gent de vruchten van een magisch jaar. Sven Kums schiet de hoofdvogel af, Nicklas Pedersen maakte het doelpunt van het jaar en Matz Sels wordt verkozen tot beste doelman. En Hein Vanhaezebrouck? Die mag zich coach van het jaar noemen. Op het podium blijft Vanhaezebrouck er - wat had u gedacht? - nuchter onder. “Respect voor De Witte en Louwagie - zij verdienen een ‘lifetime achievement award’. Die twee hebben uitzonderlijk veel voor de club gedaan. Zonder hen was er hier geen sprake van een AA Gentfeestje.” Om dan z’n speech met een kwinkslag af te sluiten. “David Bowie zong: ‘We can be heroes, just for one day.’ Zo gaat dat in het voetbal, want morgen (vandaag, red.) moeten we weer een wedstrijd voorbereiden.”

Tottenham gewipt in de Europa League

Ook in z’n derde seizoen als coach van AA Gent laat Vanhaezebrouck van zich spreken in Europa. De Buffalo’s eindigen na groepswinnaar Shakhtar Donetsk tweede in de poulefase en loten Tottenham in de 1/16 finale. De Engelsen zijn op papier favoriet, maar Gent trekt met een 1-0-bonus naar de terugmatch op Wembley. Daar verzekeren Vanhaezebrouck en co zich met een 2-2-gelijkspel van een plaats bij de laatste zestien, ondanks een mindere prestatie. “Moet ik mij verontschuldigen?”, vraagt Vanhaezebrouck zich na de wedstrijd luidop af. “Vandaag waren we bijzonder gelukkig. Veel van mijn spelers bleven onder hun normale niveau. Maar goed, als ik naar de blijdschap kijk van mijn spelers, van de supporters en van mijn bestuur, moet ik mij niét verontschuldigen.” In de volgende ronde volgt een Belgisch onderonsje met Racing Genk. De Limburgers plaatsen zich dankzij een 2-5-overwinning in de Ghelamco Arena. Pijnlijk.

Einde eerste passage

Eind september 2017 is het eerste verhaal van Hein Vanhaezebrouck in Gent geschreven. Na acht speeldagen staan de Buffalo’s slechts veertiende met één overwinning. Op een persconferentie kondigen Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte het einde van de samenwerking aan. “Dit is ‘by far’ de mooiste periode uit mijn carrière geweest”, zegt Hein Vanhaezebrouck. Maar: “Het was mijn gevoel dat het voor de club en voor de groep - en zeker voor sommige spelers - niet slecht zou zijn dat ze een nieuwe wind krijgen.” HVH beklemtoont dat hij met geen enkele andere club contact heeft, maar een week later leidt Vanhaezebrouck z’n eerste training bij Anderlecht.

