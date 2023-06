Fête Gantoise: Eerste hattrick ooit bezorgt Cuypers ruim topschutterstitel én Gent de zege in halve galamatch tegen Standard

AA Gent had heel wat feestelijkheden op de rol staan voor de laatste match van het seizoen. Half Gent werd gehuldigd bij de aftrap, tijdens de rust en na de partij. De kapiteins van de U18 en U21 kregen hun moment in de spotlights nadat beide jeugdploegen de Beker van België wonnen. Bram Lagae, die van de U21, zou later nog 35 minuten mogen invallen. Cuypers kreeg de Jean-Claude Bouvy-trofee als meest verdienstelijke speler van het seizoen en tijdens de rust mochten de dames en heren van hockeyploeg Gantoise hun landstitel vieren. Kortom, groot feest in de Ghelamco Arena.

Ook Standard leek mee te werken om dat feestje op het veld door te trekken. Het hoopje ontlasting dat gelegenheidscoach Geoffrey Valenne op z’n wedstrijdblad achterliet, daar win je doorgaans geen wedstrijd mee op het hoogste niveau. Sterspeler Zinckernagel zat op de bank. Toch kwam al snel een koude douche. Donnum -wél één van de smaakmakers bij dit Standard- dribbelde Samoise op z’n achterwerk en legde mooi terug naar het penaltypunt. Balikwisha knalde staalhard binnen. Een doelpunt uit het boekje, de Buffalo’s verslikten zich in de champagne.

Volledig scherm © BELGA

Gent stelde daar in de eerste twintig minuten bitter weinig tegenover. Bodart gaf Sven Kums de kans om één van de mooiere doelpunten uit zijn carrière te maken, maar het lobje viel net aan de verkeerde kant van de paal. De Ghelamco Arena keek smachtend naar Cuypers en Orban - de ‘masters of ceremony’ van de laatste weken - om het feest te redden. Het was die eerste die de netten deed trillen na een magistrale bal van Odjidja. Doelpunt nummer 25 voor ‘Hugoal’ ging tegenvoets voorbij een kansloze Bodart.

Op slag van rust deed Cuypers het nog eens. Torunarigha tekende voor een voorzet met heel wat gevoel en Cuypers plaatste zijn kopbal buiten het bereik van de Luikse doelman. 2-1 en het feestje was opnieuw van animo voorzien. In een matige tweede helft bleef het daar lange tijd bij tot Sven Kums makkelijk neerging in de zestien. Orban wou graag trappen, maar Cuypers had z’n zinnen gezet op die eerste hattrick uit zijn loopbaan. Zijn elfmeter vloog binnen handbereik van Bodart, maar de VAR had gezien dat enkele Rouches te snel in de zestien kwamen. Hernemen, dus. Cuypers koos voor dezelfde hoek en zette zo de 3-1 eindstand op het bord. Met 27 goals is hij de terecht topschutter. Verder kreeg Vadis Odjidja een staande ovatie bij zijn wissel. Hij speelde meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd bij AA Gent.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm De hockeymannen en -vrouwen werden tijdens de rust in de bloemetjes gezet. © BELGA

