Fergal Harkin, van Man City naar sportieve baas bij Standard: “Het wordt een zeer drukke maand”

StandardFergal Harkin (45) ziet het groots met Standard. Je zou voor minder, komende van Manchester City. De nieuwe sportief directeur mag meteen aan de slag in Luik, want Transfer Deadline Day komt er snel aan.

Harkin kan knappe adelbrieven voorleggen. Bij Manchester City was hij dertien jaar lang ‘Football Partnerships and Pathways Manager’, wat betekent dat hij er instond voor de ontwikkeling van jonge talenten. “Ik had er mijn plafond bereikt. Hier vind ik een nieuwe uitdaging. Dat hier minder geld voorhanden is? Geen probleem, toen ik in 2009 bij City arriveerde, stond de club ook nog niet aan de top. Alles staat of valt bij juiste personen en de juiste structuur. Ik wil Standard terugbrengen naar het niveau van weleer, alleen dan ben ik geslaagd”, aldus de ambitieuze Ier.

Harkin heeft een breed netwerk, en hoopt dat in te kunnen zetten bij het aantrekken van spelers. Tegelijk buigt hij zich ook meteen over de hete hangijzers, met name Raskin en Amallah. “We hebben positieve gesprekken gevoerd met Nico en Selim, twee spelers van wie we niet willen dat ze de club verlaten. Tegelijk hebben we ook al spelers laten weten dat ze in september geen deel meer uitmaken van de selectie. Voor hen zoeken we nu een oplossing.”

Geen toverstaf

Omdat hij nog een opzegtermijn van drie maanden heeft lopen bij City, kan de sportief directeur zich pas halverwege de transferperiode buigen over de dossiers in Luik. “Het wordt een zeer drukke maand. Ik had liever eerder kunnen beginnen, maar soit. Vanaf nu zullen de lopende dossiers wel in een stroomversnelling komen. Maar ik ben de Messias niet, ik heb geen toverstaf in mijn broekzak. Ik heb alleen een idee in mijn hoofd. Ik vraag de fans om geduld uit te oefenen.”

Volledig scherm Fergal Harkin. © BELGA