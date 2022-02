Felice Mazzu sluit rangen na zaak-Vanzeir: “Ik heb gedroomd over die arme Dante... mijn rol is om hem te beschermen”

UnionUnion staat morgen tegen Eupen voor een boeiende testcase, want: voor de alleréérste keer zonder zowel Vanzeir én Undav. Over Vanzeir en zijn schorsing na de vuistslag sluit trainer Felice Mazzu de rangen: “Ik wil er niet over praten. We zullen zaterdag reageren met de wil om te winnen.” Mogelijk krijgt Union zaterdag als eerste zekerheid over PO1.

Het is voor Union wennen aan de toenemende spotlights: sportief schijnen die harder en harder door de knappe resultaten en leidersplaats, maar afgelopen week maakte Union ook kennis met de keerzijde van de medaille. De club bevond zich in het oog van de storm na de vuistslag en rode kaart van Dante Vanzeir. Haast iédereen in de Belgische voetbalwereld sprak erover en had zijn mening over de schorsingsmaat.

Trainer Felice Mazzu reageerde bij zijn persmoment voor Eupen wel wat geprikkeld of kortaf bij vragen over Vanzeir: “Jullie (media, red) hebben er al genoeg over verteld.” Zelf verkoos hij liever om de lippen stijf te houden, of maakte hij er zich met een flauwe grap vanaf: “Ik heb gedroomd over die arme Dante.” Al maakte Mazzu op die manier natuurlijk wel zijn punt. Hij wil niet dat de breed uitgesmeerde affaire rond Vanzeir de groep afleidt van de zo belangrijke sportieve focus op de competitie.

Volledig scherm Mazzu wou de schorsing van Vanzeir niet meer oprakelen en verlegt de focus naar de sportieve uitdaging. © Eleven/Photonews

“Ik ga niet vertellen hoe ik de groep en de zaak deze week aangepakt heb”, aldus Mazzu. “Ik heb akte genomen van de beslissing en alles wat er rond hem gebeurd is, en ik heb beslist om geen commentaar te geven.” Na wat aandringen wou Mazzu toch dit kwijt over de impact: “Mijn rol is om Dante te beschermen. Het moreel in de groep is hetzelfde als altijd: wie ook afwezig is, we proberen te reageren met de wil en de zin om te winnen. We zullen zaterdag na de wedstrijd wel zien wat de impact is.”

Zaterdag thuis tegen Eupen kan Union alweer een nieuwe mijlpaal lukken. Als Union beter doet dan KV Mechelen is de ploeg op vijf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie al zeker van PO1. Maar niet dat Union dan een feestplaat oplegt: “Neen, er zal geen feest zijn”, zegt Mazzu. “Onze groep houdt de voeten op de grond. We zullen tevreden zijn omdat we opnieuw voor een deel clubgeschiedenis schrijven, maar we hebben nog teveel wedstrijden in de reguliere competitie en play-offs voor de boeg om nu al te juichen.”

De uitdaging tegen Eupen is wel des te groter omdat Union voor het eerst sinds twee seizoenen onder de hoede van Mazzu niet kan beschikken over zowel Vanzeir én Undav - die laatste is geelgeschorst. Als meest logische vervangers komen de Spaanse aanvaller Alex Millán en de Japanner Kaoru Mitoma in aanmerking, al kan het ook zijn dat Mazzu licht sleutelt aan zijn geliefkoosde 3-5-2-systeem.

Volledig scherm De Spaanse aanvaller Alex Millán (l.) zal door de schorsing van Vanzeir en Undav van bij de aftrap zijn kans krijgen. (Foto Peter De Voecht / Photonews) © Photo News

“Millán en Mitoma hebben in het verleden al bewezen dat we op hen kunnen rekenen”, zegt Mazzu. “We gaan niet huilen om de afwezigen. Een groep moet klaar zijn voor een situatie als deze.” Millán zat op het perspraatje naast Mazzu. De coach had lof voor de attitude van de jonge Spanjaard sinds hij als wintertransfer bij Union neerstreek.

“Ik heb veel voldoening over zijn integratie. Bij zijn komst was de situatie helder: hij wist dat we twee topaanvallers hadden die al twee seizoenen prachtig samenspelen. Hij moest voor concurrentie zorgen, maar het zou niet evident zijn om het te schoppen tot eerste keuze. Hij ging daar heel goed mee om. Ik ben ook erg tevreden met zijn invalbeurten. Tegen STVV miste hij op enkele centimeters na het doel en tegen Charleroi heeft hij gescoord.”

Mazzu denkt dat Millán en Mitoma complementair kunnen functioneren. Zelf omschrijft hij Millán zo: “Ik zie hem als een mix tussen Undav en Vanzeir. Die jongen werkt, loopt en laat niet los. We mogen niet dezelfde automatismen verwachten als tussen Vanzeir en Undav, maar met zijn wilskracht en intrinsieke kwaliteiten kan Millán veel compenseren.”

Volledig scherm © BELGA