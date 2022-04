Felice Mazzu met leider Union naar Standard, oude flirts kijken elkaar terug in de ogen: “Geen spijt van gemaakte keuzes”

Jupiler Pro LeagueHet lijkt de omgekeerde wereld: Felice Mazzu trekt zondag met het ‘kleine’ Union als leider naar Standard, een topclub in verval. Ooit leek Mazzu voortbestemd om zelf de Rouches te coachen, nu mag datzelfde Standard geen struikelblok zijn op weg naar een onverhoopte titel. Hoe zat die bijzondere knipperlichtrelatie weer in mekaar?

“Standard blijft een grote club.” Aldus Mazzu op zijn persmoment over de tegenstander zondag. Hij zegt het met oprecht respect, zonder een spatje leedvermaak, ook al doet niets dit seizoen op Standard denken aan een topclub. De resultaten bleven een heel seizoen ondermaats, met beduidend meer verliesmatchen dan zeges en een bedroevend hoog negatief doelsaldo (-14). Twee wedstrijden voor het slot van de reguliere competitie bengelt Standard zonder uitzicht op PO2 op een troosteloze dertiende plek.

Mazzu spreek zich er liever niet over uit of hij verrast is dat Standard als topclub zo afgegleden is in de hiërarchie van het Belgische voetbal. “Ik heb geen zin om te zeggen dat ik verrast ben of niet. Elk seizoen en elke club heeft zijn waarheid. Het klopt dat Standard een zeer moeilijk seizoen doormaakt. Soms kan je de klik niet maken zoals je zou willen. Maar vandaag zit Standard mentaal toch al in een iets rustiger water met hun resultaten en door de overname van de club. Dat hoef ik niet te analyseren. Los daarvan blijft Standard een grote club en grote naam waar je met respect naartoe moet gaan.”

Volledig scherm © Peter De Voecht / Photo News

Dat Mazzu nu als trainer van Union het grote Standard in de stand overklast, lijkt wel wat de wereld op zijn kop. Niemand had dat durven denken toen Mazzu in mei 2020 zijn lot verbond aan Union als toenmalige club in 1B. Mazzu wou zo zijn carrière bij een familieclub in de schaduw herlanceren, nadat zijn zorgvuldig opgebouwd blazoen als coach bij Charleroi een smet had gekregen met zijn voortijdig ontslag bij zijn eerste grote kans als trainer bij een G5-club, Racing Genk.

De handtekening voor Union bleek een schot in de roos, toch was Mazzu dezelfde maand in 2020 even in beeld als trainer bij… Standard onder het beleid van Bruno Venanzi. De Rouches zochten een opvolger voor de gestopte Michel Preud’homme, die zelf Mazzu hoog inschatte. Het bleef bij een aftastend gesprek. Na zijn ongelukkige ervaring bij Genk zou Mazzu het scenario vrezen dat hij bij een mislukte start bij Standard weinig krediet zou genieten van de fans van Standard, voor wie Mazzu toch symbool staat als de jarenlange coach van aartsrivaal Sporting Charleroi. Standard koos toen voor de Fransman Philippe Montagnier, maar hij én zijn opvolger Mbaye Leye konden het Standardschip niet rechttrekken.

Quote Ook voor 2020 hadden Standard en Mazzu al drie keer een knipper­licht­re­la­tie, maar nooit zat de timing voor een huwelijk goed.

Wat niet wegneemt dat Mazzu met zijn puur trainersprofiel, zijn al bewezen deskundigheid, zijn vurige beleving en als Franstalige coach best bij de Rouches zou passen. Ook voor 2020 hadden Standard en Mazzu al drie keer een knipperlichtrelatie, maar nooit zat de timing voor een huwelijk goed. De eerste keer trok Standard in oktober 2012 aan de mouw van Mazzu toen hij als trainer van White Star Woluwe opvallende resultaten in tweede klasse boekte. De Rouches zochten een opvolger voor Ron Jans, maar Woluwe wou Mazzu midden in het seizoen niet zomaar laten vertrekken. De club zei njet, een deal bleef uit.

Twee jaar later volgt een nieuwe poging van Standardvoorzitter Roland Duchâtelet om Mazzu - toen al op dreef bij Charleroi - los te weken na het ontslag van Guy Luzon. Het uitlekken van het voorstel doet veel stof opwaaien. Charleroi is verbolgen dat Standard achter de rug van de club gehandeld heeft. Uiteindelijk blijft Mazzu toch Charleroi trouw, al kon hij bij Standard een veelvoud verdienen. De flirt kreeg toen nog een opmerkelijke twist nadat toenmalig TD bij Standard Axel Lawarée een berichtje van Mazzu gelekt had waaruit bleek dat Mazzu zelf gevraagd had om zijn naam bij Standard te laten vallen.

Volledig scherm Als coach van Charleroi was Mazzu drie keer in beeld om bij Standard aan de slag te gaan. © BELGA

In mei 2017 hoort Mazzu nog eens tot de kandidaat-trainers. Na het ontslag van Aleksandar Jankovic zoekt Standard een opvolger voor het volgende seizoen. Nu houdt Mazzu zelf de boot uitdrukkelijk af: hij vindt het moment te kies om naar de aartsrivaal te trekken en had de fans van Charleroi gezegd dat hij Charleroi nooit rechtstreeks zou verlaten voor Standard. Mazzu houdt zich aan zijn woord.

Maar die affaires behoren nu tot het (verre) verleden en doen niet meer ter zake. Bij Union voelt Mazzu zich kiplekker in zijn vel. Als trainer zit hij op koers voor een van de grootste stunts in het Belgische voetbal te verwezenlijken. “Ik ben bij Standard genoemd zoals bij andere clubs”, zegt Mazzu. “Maar nu ben ik bij Union. Dat is het enige wat telt. Ik heb ook geen spijt van de keuzes die ik gemaakt heb. Ik accepteer die.”

Natuurlijk wil Mazzu niet liever dan dat Standard zondag voor de bijl gaat. In de heenronde kregen de Rouches in het Dudenpark billenkoek met 4-0. Maar zelfs met de stevige uitreputatie van Union in gedachten zal niets Mazzu aanporren om Standard in zijn huidige sportieve malaise licht op te nemen: “Sclessin zal vol zitten. Standard zal hun laatste match thuis ter harte nemen en met een coherent team heel serieus spelen. Als Union met punten naar huis wil keren, moeten we die wedstrijd op de best mogelijke manier aanpakken.”

Volledig scherm Deniz Undav zal zondag zijn topscorersstatus nog proberen aan te dikken in Standard © Vincent Kalut /Photo News