Felice Mazzu: “De beste ploeg van het land of de laatste in de stand, qua intensiteit mag dat geen verschil maken”

Geen onaardige topper tegen Club Brugge voor Anderlecht, maar andermaal geen punten. En dus bengelt paars-wit in het klassement ergens tussen hoop en wanhoop. De kloof met de top vier wordt steeds groter, morgen wacht een trip naar de Gaverbeek en de rode lantaarn, Zulte Waregem. “In de groep leeft het gevoel dat ze tegen Club Brugge qua intensiteit en verticaliteit misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld”, zei Felice Mazzu. “En dat tegen de beste ploeg van het land, alleen verloren we opnieuw. Een vermijdbare nederlaag, volgens mij. Jammer dat er in België geen doellijntechnologie voorhanden is. Ik heb die bal van Silva vanuit alle mogelijke hoeken bekeken en naar mijn mening was hij toch over de lijn. Het blijft frustrerend dat we niet minstens een punt hebben gepakt.”

Slaagt Anderlecht er morgen in met dezelfde intensiteit en inzet te spelen tegen Zulte Waregem als tegen Club Brugge, het is dé vraag die ook Felice Mazzu zich stelt. “In mijn ogen mag er nooit een verschil zijn in de manier waarop je een wedstrijd aanvat. Of je nu een topper speelt of op bezoek gaat bij de laatste in het klassement. Dat zal ik in mijn theorie voor de wedstrijd zeker nog eens aanhalen, ik hoop dat de spelers het ook oppikken.”

Anderlecht was nog maar de tweede ploeg met dertig baltoetsen in de zestien meter van Club Brugge, Genk was op de eerste speeldag die andere ploeg die daarin slaagde. Alleen ontbrak het paars-wit aan efficiëntie, een weerkerend fenomeen. “Was het Klopp of Guardiola die deze week nog zei dat het onmogelijk is om te trainen op efficiëntie. Efficiëntie voor doel wordt bepaald door vertrouwen en dat is het probleem. Op training proberen we de jongens zoveel mogelijk vertrouwen te laten opdoen in de hoop dat het ook iets oplevert in de wedstrijden.”

In poging dat scoringsprobleem op te lossen, dropte Mazzu de 17-jarige Lucas Stassin in de ploeg tegen Brugge. “Als je de topschutter uit de Challenger Pro League in de rangen hebt, is het toch niet onlogisch dat je hem ook zijn kans geeft bij de A-ploeg”, legde hij z’n keuze voor Stassin uit. “Met die bal op de paal was hij er dicht bij. Of het een goed idee is om hem meteen twee wedstrijden op rij te laten spelen is iets anders, die beslissing neem ik morgen.”

