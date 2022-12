Felice Mazzu begint aan tweede periode bij Charleroi: “Ik zie deze terugkeer niet als een mislukking”

Belgisch voetbal Edward Still is de nieuwe coach van Eupen

De trainerscarrousel in het Belgisch voetbal gaat ook tijdens het WK door. Eupen stelde Edward Still aan als nieuwe hoofdcoach. De 31-jarige Waals-Brabander is de opvolger van Bernd Storck, die eind oktober aan de deur werd gezet bij de Panda’s.

22 november