Feestje in Gentse kleedkamer nadat Orban en co de top 4 binnenkomen: kijken de Buffalo’s nog om?

Gift Orban bouwde een feestje in de kleedkamer. Geheel terecht. De Buffalo’s pakten de scalp van Eupen en springen zo over Club Brugge in het klassement. Ligt de weg naar play-off 1 open?

Het is een vreemd zicht. Geen Gift Orban op het scorebord - dat zijn we niet meer gewoon. En tóch drukte het Nigeriaanse fenomeen zijn stempel op de wedstrijd. 28 seconden. Meer leek hij niet nodig te hebben om weer raak te treffen. Zijn knal van dichtbij vloog echter via een Eupens been over. Jammer. Maar het deerde hem niet. Kop omhoog, borst vooruit.

Orban toonde gisteren dat hij meer is dan een pure goalgetter. Net voor rust kroop hij in de huid van aangever. Na sterk voorbereidend werk van Hong en Samoise gaf hij de bal perféct mee met Cuypers, die de openingstreffer subtiel voorbij Moser tikte. De twee spitsbroers braken de ban voor AA Gent.

“Een heel goeie goal”, vond Hein Vanhaezebrouck. “Maar ik ben niet tevreden over mijn beide spitsen in de eerste helft. Ik vond hen weinig betrokken in het spel. Daardoor vonden we moeilijk oplossingen. Kijk, het doelpunt was grote klasse, maar ik verwacht meer van hen. Als je bij ons speelt, moét je betrokken zijn in het spel. Op dat vlak kan het zeker nog beter. Uiteindelijk moet je als coach natuurlijk tevreden zijn als je twee spitsen het forceren.”

Volledig scherm Orban en Cuypers vieren het eerste doelpunt van de avond. © BELGA

Voor Cuypers was het al zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen. Hij komt zo naast Vincent Janssen in de topschuttersstand - dat wordt een interessant duel. De voorbije weken speelt de Luikenaar in de schaduw van Orban, maar hij is eveneens van groot belang voor AA Gent.

Dat Orban alle aandacht opeist in de pers, daar heeft Hein trouwens “een probleem” mee. “Iedereen spreekt altijd over Gift. Hij ís absoluut goed. Maar als hij eens geen drie doelpunten maakt, mag de aandacht misschien ook eens op anderen gevestigd worden.”

Op Paul Nardi, dan maar? De Fransman tilt zijn niveau weer omhoog. Hij hield zijn team in de eerste helft recht - Eupen had eigenlijk altijd moeten scoren. Prevljak, N’dri, Gassama,... Allen stoten ze op de Gentse goalie. Vlekkeloze partij van Nardi, die zijn tiende clean sheet pakte. Chapeau.

Volledig scherm Paul Nardi keepte foutloos. © BELGA

Na de pauze zette AA Gent zonder te wervelen Eupen opzij. Na een center van Fofana bleef de bal hangen. Orban duwde in de kluts tegen de paal en Davidson werkte vervolgens in eigen doel binnen: 2-0. “Opnieuw een doelpunt op het ideale moment”, aldus Vanhaezebrouck. “Sommige spelers begonnen het moeilijk te krijgen. Vooral mijn verdedigers ondervonden hinder. Piatkowski is opgeroepen bij Polen, maar het ziet er niet goed uit. Julien was niet honderd procent. We voelden dat we stilaan frisheid tekort kwamen.”

Uiteindelijk waren het invallers Odjidja, met een knappe assist, en Okumu met een rake kopbal die de 3-0 op het bord zetten. De kers op de taart.

En nu welverdiende rust. “We kunnen het gebruiken”, aldus Vanhaezebrouck. “Hopelijk kunnen we jongens als Tissoudali recupereren en vallen er geen meer uit. Dan kunnen we met een bredere selectie het laatste deel van het seizoen aanvatten.”

Volledig scherm © BELGA

En dat laatste deel oogt veelbelovend. Na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League, sprong AA Gent nu over Club Brugge naar de top vier. Over een perfecte week gesproken, zeg. Ligt de weg naar play-off 1 open? Vanhaezebrouck: “Vorig jaar stonden we op twee matchen van het einde in de top vier. En dan waren plots de cameramensen verdwenen. Nu resten er vier matchen. Er kan nog van alles gebeuren.”

Als het van Orban afhangt, pronkt AA Gent na de reguliere competitie in die top vier. Wees daar maar zeker van. Hij genoot een halfuur na affluiten nog na. Nigeriaanse party in de kleedkamer - wij hoorden hem tot in de mixed zone zingen. Naar verluidt kreeg hij zelfs Sven Kums mee aan het dansen. In opperbeste stemming duiken de Buffalo’s de interlandbreak in.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

