Feest in het Dudenpark! Leider Union zegeviert in Brusselse derby en zet Anderlecht al op 15 (!) punten

Brusselse derby en een cruciaal duel voor zowel Union als Anderlecht. Felice Mazzu koos voor dezelfde elf die een verdiend punt pakten in Brugge, Vincent Kompany dropte Mykhaylichenko en Kouamé in de basis ten nadele van Sardella en Raman.

Union startte scherp aan de partij en werd daar snel voor beloond. Anderlecht liet zich verrassen door een ingestudeerde vrije trap. Teuma speelde in op de vije Nielsen, wiens schot via Olsson voorbij een kansloze Van Crombrugge vloog. Het Mariënstadion al na tien minuten in vuur en vlam - het achterliggende bos inclusief.

Anderlecht was niet van slag en groeide in de match, maar kansen afdwingen was een lastigere opdracht. Zirkzee was de enige die Moris aan het werk zette, al had de Nederlander bij zijn tweede poging beter moeten doen. Hij besloot te centraal op Moris.