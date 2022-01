Feest in het Dudenpark! Leider Union zegeviert in Brusselse derby en zet Anderlecht al op 15 (!) punten: “The sky is the limit”

Jupiler Pro LeagueUnion is opnieuw de ploeg van Brussel. De leider klopte Anderlecht met het kleinste verschil na een vurige, maar matige pot in het Dudenpark. Nielsen legde de eindstand al na tien minuten vast. Union staat voorlopig twaalf punten los, Anderlecht moet achterom kijken in de strijd om play-off 1.

Brusselse derby en een cruciaal duel voor zowel Union als Anderlecht. Felice Mazzu koos voor dezelfde elf die een verdiend punt pakten in Brugge, Vincent Kompany dropte Mykhaylichenko en Kouamé in de basis ten nadele van Sardella en Raman.

Union startte scherp aan de partij en werd daar snel voor beloond. Anderlecht liet zich verrassen door een ingestudeerde vrije trap. Teuma speelde in op de vije Nielsen, wiens schot via Olsson voorbij een kansloze Van Crombrugge vloog. Het Mariënstadion al na tien minuten in vuur en vlam - het achterliggende bos inclusief.

Anderlecht was niet van slag en groeide in de match, maar kansen afdwingen was een lastigere opdracht. Zirkzee was de enige die Moris aan het werk zette, al had de Nederlander bij zijn tweede poging beter moeten doen. Hij besloot te centraal op Moris.

Bij het begin van de tweede helft speelden de doelmannen een hoofdrol. Moris pakte uit met een vijfsterrensave op een vrije trap van Gomez, Van Crombrugge mocht van geluk spreken dat Vanzeir nét niet profiteerde van zijn getalm bij een uittrap.

Voor het overige keken we naar een intense, maar vrij matige pot voetbal. Anderlecht kreeg de bal, maar deed daar veel te weinig mee. Het meest concrete gevaar kwam zelfs van de thuisploeg: Vanzeir kopte vanop twee meter tegen de lat, Van Crombrugge pakte tien minuten voor tijd uit met een gewéldige reflex op de inzet van Undav. Het slotoffensief van Anderlecht stelde weinig voor.

Het bleef bij 1-0, het Dudenpark ontplofte. Union doet opnieuw een uitstekende zaak bovenaan het klassement en zet Club Brugge (voorlopig) op twaalf punten. Anderlecht moet na twee nederlagen op rij eerder naar onder dan naar boven kijken.

Hoedt: “Gewoon niet goed genoeg”

“Dit is bijzonder teleurstellend”, baalde Hoedt. “We domineren de wedstrijd, maar daar heb je helemaal niets aan. Alle credits ook aan Union. Zij doen wat ze moeten doen, op hun manier. En het levert hen punten op. Wij waren niet goed genoeg. In de tweede helft kregen ze wat kansen op de counter, omdat wij wel moesten komen. Verder gaven we niets weg. Het tegendoelpunt moeten we onszelf aanrekenen. We zijn momenteel gewoon niet goed genoeg.”

Doelman Van Crombrugge trad zijn verdediger bij, al gaf hij wel aan dat Union ook méér had kunnen scoren. “We zaten vrij goed in de match, maar we mogen achteraf misschien blij zijn dat het bij één tegengoal is gebleven. Union speelde goed georganiseerd, en daar hadden wij het duidelijk moeilijk mee. We hadden wel balbezit. Dat is leuk, maar je moet er ook iets mee doen. Dat is niet gelukt vandaag. Het was niet goed genoeg.”

Vanzeir: “Nu nog een belangrijke match”

Bij Union reageerde Vanzeir na de match met een brede glimlach. “We doen het goed. Fantastisch zelfs. We wilden beter doen tegen de topclubs dan in de heenronde, en dat hebben we al voor elkaar gekregen. Er wacht ons nu nog één belangrijke match (zaterdag tegen Antwerp, red.) Die willen we ook winnen. Het was een lastige wedstrijd vandaag. We kwamen niet helemaal in ons spel. Maar één doelpunt bleek genoeg voor de zege.”

