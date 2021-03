Extra jaar met 18 clubs in 1A? Draagvlak erg klein

Dan vindt een Algemene Vergadering van de Pro League plaats, waarop de profclubs wél knopen kunnen doorhakken. Gisteren verzamelden de clubs voor een open debat over de hete hangijzers, zoals het competitieformat in 1A en de integratie van beloften in 1B. Het format van 1A met 18 clubs was voor dit seizoen doorgedrukt door de juridische strijd van Waasland-Beveren en zou in principe twee jaar gelden. Volgend seizoen moeten er dan drie dalers zijn om in 2022 terug te keren naar 16 teams. Dat perspectief zorgt voor angstvisioenen bij nogal wat kleinere profclubs (K11). Zij schatten de financiële impact van een degradatie in deze coronatijden rampzalig in en houden liever de formule met 18 teams een extra jaar aan.