Extase in minuut 100, tweeklapper van Dost en klasseflits in Mechelen: bekijk alle hoogtepunten van speeldag 23

Anderlecht Jaarreke­ning Anderlecht gepubli­ceerd: RSCA kan kosten drukken, maar kapitaals­ver­ho­ging was echt wel broodnodig

Dat Anderlecht een nieuw monsterverlies leed van 29 miljoen euro in het seizoen 2020-2021, was al bekend. Maar nu is ook de jaarrekening van RSCA gepubliceerd bij de Nationale Bank. In dat overzicht vallen nog een paar dingen op. Paars-wit gaf minder uit, maar het eigen vermogen ging desondanks stevig in het rood. De kapitaalsverhoging van eind december was een must.

20 januari