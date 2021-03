Expert Paepen legt uit waarom in eerste instantie niet Club, maar Verhaeghe en co profijt halen uit beursgang

Het is nu ook officieel: Club Brugge wil naar de beurs. Of beter gezegd: de bestaande aandeelhouders - waaronder voorzitter Bart Verhaeghe - willen naar de beurs. “In eerste instantie is het de bedoeling dat de bestaande aandeelhouders winst nemen, maar nadien zou er ook nog een kapitaalsverhoging komen”, legt beursexpert Pascal Paepen uit. “Eens Club Brugge op de beurs staat, zal er nog een operatie komen waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven. Het geld daarvan zal wél naar Club gaan en daarmee kan de club een goedkopere lening krijgen bij de banken om het nieuwe stadion te financieren.”

Niet altijd verstandige belegging

Mogelijk staan er een pak supporters van blauw-zwart in de rij om een aandeel van de club te bemachtigen. Is zo’n investering interessant? “Financieel is een belegging in een voetbalclub niet altijd verstandig, omdat voetbal niet voorspelbaar is.” Paepen verwijst in dat geval naar onvoorziene omstandigheden als pech of blessures. “Maar ik kan me goed voorstellen dat heel wat fans trots zullen zijn wanneer ze een aantal aandelen van ‘hun’ club hebben en dat het voor hen eigenlijk niet veel uitmaakt of dat aandeel fors zal stijgen.”