(Ex-)Rode Duivels halen laatste jaren hun neus niet op voor retour België: de top en flops op een rijtje

Simon Mignolet: grote onderscheiding

Voor Mignolet bleek de terugkeer naar België in 2019 bij Club Brugge een schot in de roos, nadat hij bij Liverpool op een zijspoor was beland. Mignolet had een manifest aandeel in drie titels op rij, en kreeg als back-up van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels speelkansen in de Nations League.

Volledig scherm Simon Mignolet. © Peter De Voecht / Photo News

Toby Alderweireld: nu al surplus

Alderweireld speelt pas twee maanden in België, maar in die periode bewees hij al een duidelijke meerwaarde te zijn in de defensie van Antwerp. Met zijn ervaring en rol als leider-kapitein brengt hij stabiliteit. Afwachten of de goede competitiestart van Antwerp zich doorzet.

Volledig scherm Toby Alderweireld. © Vincent Kalut / Photo News

Radja Nainggolan: verdienstelijk zonder meer

Antwerp investeerde in 2021 zwaar om Nainggolan uit Cagliari te plukken waar hij geen onbetwiste titularis meer was. Wellicht had Antwerp toch op iets meer rendement gehoopt voor zijn geld voor de ex-Rode Duivel. Fysiek lijkt hij zijn top voorbij. ‘Ninja’ valt met zijn onbetwistbare pit, klasseflitsen en zwaar schot wel verdienstelijk op.

Volledig scherm Radja Nainggolan. © Joris Verwijst / Photo News

Nacer Chadli: lichtje in donkere Anderlecht-tijd

Chadli zocht en vond in de zomer van 2019 bij Anderlecht meer speelminuten. Met acht goals en vijf assists was hij toendertijd een lichtpunt bij paars-wit, dat sportief minder draaide in een turbulente Anderlecht-periode. Na de winterstop was een kuitblessure spelbreker en Chadli keerde na één seizoen terug naar moederclub Monaco.

Volledig scherm Nacer Chadli. © Nico Vereecken / Photo News

Vincent Kompany: geremd door blessureleed

Een van de strafste ‘transfers’ in België ooit: in 2019 verkaste Kompany van City naar de heimat in Anderlecht. Op het veld was dat geen doorslaggevend succes: zijn rol als speler-trainer werkte niet en te veel blessures verstoorden het ritme. Zijn carrière eindigde in maart 2020 na de door corona gestopte competitie wat in de anonimiteit.

Volledig scherm Vincent Kompany. © Peter De Voecht / Photo News

Steven Defour: het lichaam was op

Defour stond bij Burnley aan de zijlijn: Antwerp gooide de middenvelder in 2019 een boei toe. Maar fysiek raakte Defour niet meer topfit. Hij speelde amper elf duels en kon zijn stempel niet drukken. Idem bij zijn jeugdliefde KV Mechelen een seizoen later, hij stopte door teveel pijn aan de knie en kuit.

Volledig scherm Steven Defour. © Jan De Meuleneir / Photo News

Nicolas Lombaerts: liever kwijt dan rijk

Lombaerts vertrok in 2017 met Zenit-adelbrieven naar KV Oostende waar Marc Coucke de plak zwaaide. Hij startte moeizaam, maar herpakte zich voor een degelijk seizoen. Zijn lot wijzigde na het vertrek van Coucke naar Anderlecht. KVO was het dure contract liever rijk dan kwijt, een einde in mineur.

Volledig scherm Nicolas Lombaerts. © BELGA

Jordan Lukaku: twijfels niet afschudden

De jongere broer van Lukaku stapte in oktober 2020 op huurbasis over van Lazio Roma naar Antwerp. Hij behoorde tot de basisploeg, maar toonde zich zelden een meerwaarde. Na een dramatische prestatie bij een 1-4-nederlaag tegen Anderlecht namen de twijfels toe: Antwerp zette de huur niet om in een definitieve komst.

Volledig scherm Jordan Lukaku. © Jeroen Meuwsen / Photo News

Kevin Mirallas: tegenvaller van formaat

Nog een ronkende transfer van Antwerp in 2019: Mirallas kwam over van Fiorentina waar Everton hem gestald had. Mirallas schopte het niet tot onbetwiste titularis: de baten liggen met twee goals en twee assists op 18 duels voor Antwerp laag. De club verlengde zijn aflopende contract niet.

Volledig scherm Kevin Mirallas. © Kristof Van Accom / BELGA

