Ex-coach Priske daagt Antwerp voor de rechter en eist meer dan 500.000 euro: “Als er een zaak komt, lossen we dat intern op”

Rode Duivels Roberto Martínez komt terug op scherpe uithaal: “De VAR is een fantas­tisch instrument, maar het wordt niet correct gebruikt”

De woede is bekoeld, maar de mening is niet veranderd. Roberto Martínez kwam aan de vooravond van Polen-België terug op de scherpe uithaal richting VAR na de uitmatch in Wales. “De videoref is een fantastische tool, maar wordt verkeerd gebruikt. Als bondscoach is het mijn taak om dit onder de aandacht te brengen”, vertelt hij aan Gilles De Bilde. Martínez sprak in bovenstaande video ook over de povere 4 op 9 en wie zeker zal spelen morgen.

13 juni