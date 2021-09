Evengoed was Benito nu weer een Buffalo: Raman voor het eerst sinds zijn terugkeer tegen de club waar hij hoogtes en laagtes kende

Belgisch voetbalBenito Raman (26) zal nóg wat rapper sprinten. “Dit is zijn match van het jaar.” De voetbalrust die bij AA Gent ontbrak, vindt Raman nu in Anderlecht. “Al blijft Benito Benito.” En mochten ze in Gent wat meer daadkracht hebben getoond, dan was een terugkeer zeker mogelijk geweest.