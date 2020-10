Eupen wil match tegen Genk laten uitstellen na vijf positieve tests in spelerskern, maar vangt bot bij Pro League

Jordi Condom: “De regel is dat tenminste zeven spelers besmet moeten zijn om uitstel te bekomen. Dat weten we ook, maar vier leden van het administratief personeel en drie leden van de sportieve omkadering, inclusief coach San José, werden eveneens positief getest en het valt niet uit te sluiten dat nog spelers van de A-kern ondertussen besmet zijn. Maar vermits alleen de meest recente Pro League-tests tellen, wordt met die eventuele uitdeining geen rekening gehouden. Bij de vraag om uitstel ging onze redenering verder dan onze eigen sanitaire problemen. Die houden voor de tegenstander ook een risico in en ook dàt wilden we voorkomen.”