Eupen-trainer San José binnenkort bondscoach van Chili? “Kan me niet voorstellen dat ik de club nu zou verlaten”

Eupen-coach Beñat San José spreekt zich lovend uit over KV Mechelen: “Technisch is dat volgens mij een van de beste drie ploegen in de Jupiler Pro League, met pientere linksvoetige spelers en gecoacht door een collega die tactisch bijzonder bekwaam is. Ik laat me niet verblinden door de 0-4 tegen Standard. We krijgen het moeilijk.”

Toch kunnen San José en zijn troep dit weekend geschiedenis schrijven. Winnen ze op KVM dan komen ze op 33 punten en dat is meer dan AS Eupen ooit verzamelde bij het afsluiten van de reguliere competitie: 23 punten in 2010-2011, 30 in 2016-2017, 27 in 2017-2018, 32 in 2018-2019 en 30 in (het weliswaar ingekorte seizoen) 2019-2020.

“Ik sluit mij hermetisch op voor geruchten”, reageert Beñat San José. “Natuurlijk ben ik op de hoogte van wat er in Chili gezegd en geschreven wordt, maar tot nu heeft niemand van de nationale voetbalbond mij gecontacteerd. Of ik open sta voor de functie van bondscoach? Wie zou dat niet zijn als daar een deelname aan het WK 2022 aan verbonden is. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik nu de club zou verlaten. Ik voel me opperbest bij KAS (Eupen) en ik heb een fantastisch goed contact met sportief directeur Jordi Condom. Het feit dat hij een coach is, draagt daar toe bij. We praten over de ploeg, de resultaten, de manier van spelen en de tegenstanders, maar niet over wat er in Chili gaande is. Het is wel zo dat we ook niet praten over de verlenging van mijn contract dat in juni afloopt, maar het moment is ongeschikt om dat wel te doen. We zijn allebei gefocust op wat we tussen nu en het einde van de reguliere competitie nog kunnen realiseren. Jordi als sportief directeur iets vooruitziender, ik als coach van wedstrijd tot wedstrijd.”