Eupen sleept pas in het slot verdiend punt uit de brand tegen Waasland-Beveren

Belgisch voetbalEupen en Waasland-Beveren verdelen de buit. Heel lang leken de bezoekers op weg naar de zege na een vroege openingstreffer van Frey. Ze trokken massaal de eigen zestien in, om dan in het slot nog de verdiende gelijkmaker te slikken: 1-1.

Gisteren raakte bekend dat zes spelers van Eupen positief hadden getest op Corona. Namen wou de club niet kwijt en er werd evenmin een wedstrijdkern vrijgegeven zodat op basis daarvan ook geen conclusie konden worden getrokken. Dus bleef het wachten tot de opstellingen onze werden aangereikt. Ontbraken: de doelmannen De Wolf en Defourny, Beck, Amat, Miangue, Nuhu en Sowah.

Derde doelman Nurudeen — een 21-jarige Ghanees die in de zomer van 2017 overkwam van de Aspire Academy Senegal, maar tot nu nog geen minuut in de Jupiler Pro League speelde — incasseerde al binnen het eerste kwartier zijn eerste doelpunt. Een gekruist schot van Frey op aangeven van Bertone. 0-1: ideaal om te counteren al slaagden de Waaslanders daar niet vaak in. Het was vooral alle hens aan dek om onder de druk van de Panda’s uit te komen.

Het overwicht van de thuisploeg leverde kansjes op maar geen gelijkmaker of meer. Jackers had zijn werk met een vrij trap van Peeters en had twee tijden nodig om een knal van Ngoy te neutraliseren. De overige pogingen — en die liepen op — werden afgeblokt, waren te zwak of slecht gericht tot over te tribune toe. Kan er iemand (van Beerschot bijvoorbeeld) de Panda’s een handleiding ‘afwerken’ bezorgen?

De éénrichtingswedstrijd was bijna een uur bezig, toen Baby zijn herverschijning maakte, na maanden op de sukkel te zijn geweest met een Achillespeesletsel. Baby snelde een paar keer Wiegel voorbij, maar zijn scherpe centers bleven onbenut. Zelfs met drie, vier voor Jackers wou het maar niet lukken. Prevljak kwam nog het dichtst bij de 1-1. De Bosniër trof de paal.

Volkomen tegen de gang van het spel in, werd hij bijna 0-2. Sinani ging op Nurudeen af, maar knalde wild over.

Zes minuten voor tijd werd het uiteindelijk toch 1-1. Centrale verdediger Koch was voorin blijven hangen en trof raak, nadat Jackers in eerste instantie Baby had belet te scoren.

