Eupen nagenoeg zeker van het behoud na simpele zege op Stayen

KV Mechelen Van Damme out voor rest van reguliere competitie? "Hij moet eerst weer pijnvrij kunnen spelen”

26 februari Joachim Van Damme blijft in de lappenmand. De middenvelder van KV Mechelen is nog steeds out met ontstekingen aan de adductoren en buikspieren. Bij KV Mechelen vrezen ze dat hij de rest van de reguliere competitie niet meer in actie zal komen.