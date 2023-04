Eupen moet op zoek naar nieuwe coach: Edward Still vertrekt bij Panda’s, ook Peeters en Prevljak weg

Edward Still (32) is volgend seizoen niet langer coach van Eupen. Ondanks een zware 7-0-nederlaag tegen Club Brugge op de slotspeeldag konden de Panda’s zich handhaven in eerste klasse. “In onderling overleg zijn KAS Eupen en Edward Still overeengekomen hun contract voor het komende seizoen niet te verlengen”, klinkt het in een mededeling.

Still nam op 22 november over bij Eupen, na het ontslag van Bernd Storck. Het behoud in de hoogste klasse werd vooropgesteld als doel en dat werd ook bereikt, al was het in extremis. De Oostkantonners flirtten op de slotspeeldag nog met de degradatie, maar zagen Zulte Waregem uiteindelijk met 2-3 verliezen van Cercle waardoor Essevee na achttien seizoenen in eerste klasse degradeerde en Eupen met een vijftiende plaats gered was.

Voordien was Still bij Charleroi aan de slag als hoofdtrainer, en bij Shanghai Port, Antwerp en Club Brugge als assistent-trainer. Bij STVV was hij videoanalist.

Exit Peeters en Prevljak

Eupen maakte ook bekend dat zes spelers de club verlaten. De contracten met Stef Peeters en Smail Prevljak lopen af op 30 juni en worden niet verlengd. Ook de uitleenperiode van Mubarak Wakaso, Djeidi Gassama, Loïc Bessilé en Ibrahim Diakité eindigt op 30 juni. Deze spelers zullen terugkeren naar hun moederclubs.

Aanvoerder Stef Peeters verlaat Eupen na drie jaar en ruim 100 wedstrijden in het shirt van de club. “Als basisspeler en vrijetrappenspecialist speelde Stef een cruciale rol in de opeenvolgende reddingen van Eupen in de Jupiler Pro League”, klinkt het bij de club. “Stef was een van de sleutelspelers van het team en nam het spel van Eupen in handen.”

Volledig scherm Stef Peeters. © BELGA

De Bosnische international Smail Prevljak stapte in 2020 van RB Salzburg over naar Eupen. Ook de spits was van cruciaal belang voor de Panda’s. “Met zijn inzet, vechtlust en nederigheid was hij een rolmodel voor zijn teamgenoten en een van de publiekslievelingen voor de fans in het Kehrwegstadion”, strooit de club uit de Oostkantons met lof.

Eupen laat ook vier huurspelers terugkeren naar hun moederclub. Het gaat om Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Djeidi Gassama (Paris SG), Loïc Bessilé (Charleroi) en Ibrahim Diakité (Stade Reims).

Volledig scherm Smail Prevljak. © Photo News