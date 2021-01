Essevee zet scheve situatie recht tegen KV Oostende, dat zo vierde plaats door de neus geboord ziet

Met een 10 op 18 was KV Oostende tot dicht bij de top-vier geklommen, maar in de zandbak van het Regenboogstadion konden de manschappen van Alexander Blessing maar moeilijk tot gedragen acties en nog minder tot hun gevreesde omschakelingsvoetbal komen. Toch klommen ze binnen het kwartier op voorsprong. Fashion Sakala, midweeks twee keer aan het kanon tegen Standard, demonstreerde zijn opportunisme toen Bostyn op een verre hoge bal van Skulason aarzelde en meteen geklopt was door de Zambiaan.

Ook zonder Hendry en Vandendriessche leek KVO daarmee op weg naar winst tegen een weifelend Zulte Waregem, met het duo De fauw-Simons andermaal op de bank als coaches. Het duo moest Kainourgios missen die na een beuk in Genk weer hinder ondervond van de hersenschudding die hij eerder in Beveren opliep. Zo kreeg Jelle Vossen in de spits nog eens zijn kans. De Limburger bedankte halfweg de tweede helft met een typische Vossen-goal, waarbij hij in de,rug van Tanghe dook en netjes afwerkte. Daarmee zette hij de scheve situatie helemaal recht voor Essevee, dat kort voor de pauze al op gelijke hoogte was gekomen. Gianni Bruno knalde toen van dichtbij binnen na een vrijschop die via het hoofd van Vossen en een Oostends been voor zijn voet viel. De Waregemse topschutter krikte zijn statistieken op met de assist op Vossen, en ook Seck en Govea hadden perfecte voorzetten van Bruno altijd in doel moeten verlengen.