Essevee leeft nog na klinkende zege in Eupen, Vormer scoort en laat (drie keer!) scoren: “Zou grote domper zijn, mocht Club niet winnen van Eupen”

Zulte Waregem leeft nog. Essevee moest winnen in Eupen, en het won in Eupen. En hoe. Aan de rust flikkerde een 0-4 voorsprong op de bordjes, na onder andere een hattrick van Zinho Gano, en had Louis Bostyn nog niet één keer moeten ingrijpen. Zulte Waregem kwam na een snelle tegengoal na de pauze nooit meer echt in de problemen, maar is ondanks de overwinning ook nog lang niet uit de problemen. Mirakel één heeft zich aan de Kehrweg voltrokken, mirakel twee moet volgende week tegen Cercle Brugge worden waargemaakt. Maar: het kan weer. Met dank vooral aan een grootse Ruud Vormer, goed voor drie assists en een doelpunt.

Elf wedstrijden had Zulte Waregem al niet meer gewonnen, maar toch pompte Frederik D’Hollander het blijvende geloof in zijn team met een bewonderenswaardig positivisme. Am Kehrweg hield hij Christian Brüls naast zich op de bank, maar stond Timothy Derijck na schorsing weer paraat in de defensie. Een verdediging die al 74 goals had toegestaan, mar die merkwaardig genoeg zijn rustigste namiddag van het seizoen zou kennen.

Eén helft lang speelde alles zich immers voor het doel van de thuisploeg af. Zulte Waregem was gretig, en Eupen onderging het gebeuren nogal apathisch. Na amper vijf minuten zette Ruud Vormer een vrije trap perfect voor doel, waar de Poolse verdediger Karol Fila naast doelman Moser binnenschoof. Er was een VAR-check nodig om buitenspel uit te sluiten, maar Zulte Waregem had wat het wou: een vroege voorsprong (0-1). De 500 meegereisde fans, die lang in de file hadden gestaan waardoor de wedstrijd met een kwartier vertraging was begonnen, gingen een eerste keer uit de bol.

Nadat Fadera enig gestuntel in de Eupense achterhoede bijna afstrafte, maar de strafschop niet kreeg waar hij op hoopte, was het wachten op het halfuur voor de volgende opwinding. De hoge belangen maakten dat de twee teams met de daver op het lijf voetbalden, maar Zulte Waregem deed dat met meer overleg. Gemend door een alomtegenwoordige Ruud Vormer, die ook het tweede gaatje in de thuisdefensie vond. De Nederlander zwiepte nu vanop links een vrijschop over de slapende afweergordel van de Panda’s. Ndour kreeg het leer en legde perfect af voor Gano, die Moser op precies dezelfde manier klopte als eerder Fila had gedaan. Nu ging de vlag de hoogte in, maar VAR Boterberg in Tubeke corrigeerde: wel degelijk 0-2.

Hattrick Gano

De kopjes erbij houden, instrueerde Frederik D’Hollander vanaf de dugout, maar zijn spelers deden meer dan dat. Ze maakten de klus nog voor de pauze helemaal af. Doelpunt drie kwam er, zoals de twee vorige, na alweer een vrijschop van Vormer die nu in één tijd Gano vond. Weer was er een vlagsignaal, andermaal gecounterd door de VAR: 0-3, de thuisploeg stond erbij en keek ernaar. Een vierde kon er ook nog wel bij, vond Vormer. Hij schoof een lang uitgesponnen tegenaanval, via de sterke Sissako en Fadera, aan de tweede paal paal tot bij de vrijstaande Gano: 0-4, een hattrick voor de spits die nu al aan twaalf competitiegoals zit. In de tribune geloofde de Waregemse bestuursdelegatie zijn ogen niet.

Heel even kwam Zulte Waregem na de pauze toch nog onder druk te staan. Edward Still bracht met Gassama extra aanvalsgeweld tussen de lijnen, Prevljak profiteerde, maar meer dan een opflakkering was het niet (1-4). Een vijfde Waregemse goal, na uitbraak van Ndour door Vossen binnengeduwd, werd afgekeurd omdat de bal aan de overzijde over de zijlijn was gegaan. Maar het was slechts uitstel. Fadera brak op zijn beurt snedig uit en nu was het... Ruud Vormer die voor doel opdook om zelf zijn glansprestatie te bekronen met zijn eerste velddoelpunt voor Essevee (1-5).

“Wij zijn de Boeren, wij zakken niet”, weerklonk het de hele wedstrijd lang vanuit het bezoekersvak. Als Zulte Waregem altijd had afgewerkt zoals het dat in Eupen deed, dan was het al lang gered. Nu moet Essevee ook nog winnen van Cercle Brugge, en hopen dat Eupen dat niet doet op Club Brugge.

