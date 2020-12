Essevee boekt gevleide zege, Cercle Brugge blijft na zure penaltymisser achter met 0 op 18

Jupiler Pro LeagueZulte Waregem maakte met doelman Bostyn in een heldenrol komaf met zijn thuiscomplex tegen Cercle Brugge. Dompé maakte in de omschakeling het enige doelpunt, waarmee Essevee zichzelf alsnog een fijn eindejaar bezorgt. Cercle Brugge liet in het Regenboogstadion zelfs een strafschop in de slotminuut onbenut en moet het zichzelf dus aanrekenen dat het verder wegzinkt in de rangschikking. Acht nederlagen in negen wedstrijden: overleeft Paul Clement zoveel ellende?