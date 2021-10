Enzo Scifo andermaal afgedankt als trainer: “Hopelijk is dit niet het einde van mijn carrière”

Belgisch voetbalIs de trainerscarrière van Enzo Scifo (55) nu echt voorbij? Zijn passage in de kelder van 1B valt in ieder geval onder de categorie ‘tragisch’. Een opstootje met een Moeskroensupporter was het laatste wapenfeit. “Zoiets kan echt niet door de beugel.”