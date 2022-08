Enthousiaste tifosi verwelkomen Charles De Ketelaere in Milaan, Club Brugge vangt recordbedrag

Nadat onze Italiaanse collega’s meermaals voor hun beurt spraken, kunnen ze de bal niet langer misslaan. Zevenvoudig Champions League-winnaar AC Milan en Club Brugge zijn eruit over de verkoop van Charles De Ketelaere (21), die zich eerstdaags officieel speler van de Rossoneri mag noemen. Gisteravond laat reisde CDK met zijn familie vanuit Zaventem af naar Italië. De Bruggeling tekent in Milaan een contract voor vijf seizoenen in de modestad, waar hij jaarlijks een slordige twee miljoen euro zal verdienen.

Uitgaand record

De plot van de soap - zo kan het dossier vooral door de zuinigheid van Milan en de vastberadenheid van Club omschreven worden - luidt als volgt: blauw-zwart stelde zich uiteindelijk tevreden met 35 miljoen euro, inclusief min of meer gegarandeerde bonussen. Extra’s, die op het einde van de rit behoudens verrassingen altijd richting Brugge gestort zullen worden. Goed voor een uitgaand record in de Belgische competitie - Jonathan David werd door AA Gent in 2020 voor 32 miljoen euro aan Lille verkocht.

‘One of their own’

Het bod van Leeds United indachtig - 40 miljoen plus weliswaar moeilijk te realiseren bonussen - grijpt Club Brugge naast een paar extra miljoenen. Dat wel. Maar ondanks haar inschikkelijkheid richting het beste jeugdproduct ooit, vangen de Bruggelingen andermaal een monsterbedrag. Uitgerekend voor ‘one of their own’. Tussen het debuut van CDK in oktober 2019 en vandaag zitten nog geen drie kalenderjaren. Dat De Ketelaere niet langer wou meetrainen in het Basecamp, zorgde voor ruis op de tot voor kort immer goeie verstandhouding tussen Club en kamp CDK. ’t Gebeurt in de beste gezinnen, zeker in zo’n intens en slopend transferdossier.