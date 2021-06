Enkel als Nmecha écht wil blijven, maakt Anderlecht kans

AnderlechtLukas Nmecha (22) besliste de finale van het EK U21. Kan Anderlecht de spits wel houden na zo een succes? Er is een waterkans, maar dat hangt vooral van Nmecha zelf af. Een situatieschets, waar ook... Bundu en Vlap in voorkomen.

Het zijn uitersten van emoties, dezer dagen in het Lotto Park. Enerzijds is de ganse club trots op Lukas Nmecha, die met vier doelpunten topschutter werd van het EK U21 en ook in de finale tegen Portugal de enige treffer maakte. Maar langs de andere kant is het natuurlijk vloeken. De goeie prestaties van Nmecha zorgen ervoor dat de concurrentie alleen maar toeneemt én dat zijn prijs de hoogte ingaat. En da’s geen goed nieuws.

Engeland, Duitsland en Portugal

Sinds het EK lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat Nmecha, die de voorbije maanden gehuurd werd van Manchester City, volgend seizoen nog in België voetbalt. Anderlecht staat weliswaar in contact met City en de speler, maar paars-wit heeft financiële beperkingen. Als verschillende kapitaalkrachtige clubs in de dans springen - en daar heeft het alle schijn van, er is belangstelling uit Engeland, Duitsland en Portugal -, dan moet Anderlecht afhaken. Bovendien is het maar de vraag of Anderlecht, met een ticket voor ‘maar’ de Conference League, aantrekkelijk genoeg is voor Nmecha om een overgang naar de Jupiler Pro League te overwegen.

Volledig scherm Lukas Nmecha. © Photo News

In de entourage van Nmecha beweert men alvast van wel. “Lukas is graag bij Anderlecht”, valt men er in herhaling. “En stabiliteit is ook belangrijk. Net als de sfeer in de kleedkamer.” Die is alvast prima, zo bleek na de finale, toen Nmecha nog op het veld videobelde met aanvoerder Albert Sambi Lokonga. Het toont aan hoe goed de Engelse Duitser, sinds vandaag op vakantie, in de groep ligt.

Het is voor Anderlecht nu hopen dat dat soort elementen Nmecha overtuigen. Enkel als de speler aangeeft enkel en alleen naar Anderlecht te willen, maakt RSCA een kans om tot een vergelijk met Manchester City te komen. Maar ook in dat scenario worden het ongetwijfeld geen makkelijke gesprekken: City wil het onderste uit de kan, de bomen van Anderlecht reiken niet tot in de hemel - en da’s nog zacht uitgedrukt. Zal dat volstaan?

Prioriteit

Voor Vincent Kompany blijft de aanwerving van Nmecha een prioriteit. Pas als zou blijken dat dat niet realistisch is, zal Anderlecht de concrete onderhandelingen in andere dossiers aanvatten. Niet vergeten dat de recordkampioen al zeer veel spelers op de loonlijst heeft staan - mannen als Bakkali, Bundu, Vlap en Vranjes komen allemaal terug. Zolang er niemand weg is, is er financieel weinig ruimte om nieuwkomers te halen.

Volledig scherm © Photo News