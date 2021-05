Emilio Ferrera klopt plots op de deur van 1A met Seraing: “We begonnen om er in te blijven. Opdracht volbracht”

Belgisch voetbalHalfweg de competitie in 1B bezette Seraing de tweede plaats. Een mogelijke promotie naar 1A ambiërend? “Daar zijn we niet klaar voor”, reageerde hoofdcoach Emilio Ferrera toen. Ruim vier maanden later is Seraing kandidaat-stijger via barrages tegen Waasland-Beveren. De man van 21 clubs maakte tijd vrij voor een babbel in hotel ‘R’ in Remouchamps, waar de Mettalo’s sinds gisteren in afzondering verblijven.