Eindelijk weer in de top acht: Anderlecht wint in Leuven en blijft op koers voor play-off 2, maar verliest Verschaeren met knieblessure

De wedstrijd op Leuven startte met een stevige domper voor Anderlecht. Het zag Yari Verschaeren al vroeg uitvallen met wat een zware knieblessure leek. Verschaeren sprong om een tackle van Kiyine te ontwijken en verdraaide bij het neerkomen zijn linkerknie. De ontredderde blik naar de bank deed meteen het ergste vermoeden. Verschaeren werd door de medische staf van Anderlecht ondersteund bij het verlaten van het veld. Altijd met twee woorden spreken, maar de kans is groot dat we Verschaeren dit seizoen niet meer terugzien. Zonde. Vooreerst voor Verschaeren zelf, hij zei in Spanje nog hoezeer zijn vormcurve de laatste maanden weer in stijgende lijn gaat. Maar ook voor Anderlecht, dat op deze manier z’n draaischijf ziet wegvallen. Arnstad was zijn vervanger. De Noor heeft een ander profiel, meer een knokker dan een stilist aan de bal. Al speelde hij wel een prima wedstrijd.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht voetbalde met veel vertrouwen voor rust. Halfweg had paars-wit ruim zeventig procent balbezit én stond het op voorsprong. Hamza Mendyl tackelde te driest in de eigen zestien en nam vol de enkel van Dreyer mee. Vergoote liet eerst nog begaan, maar in Tubeke stond het beeld scherp. Terechte strafschop, beheerst in het hoekje gedeponeerd door Islam Slimani. Zes goals in zeven wedstrijden. In een wereld zonder Gift Orban was de Algerijn zonder twijfel de beste winteraankoop. Slimani gunt zijn verdedigers geen seconde rust. Voelt zich net zo comfortabel aan de bal als in een lijf-aan-lijf-gevecht, niet waar Federico Ricca. Vanaf minuut één hadden die twee het met elkaar aan de stok.

Volledig scherm © Photo News

Door het gelijkspel van Cercle Brugge, weliswaar tegen Racing Genk, kon Anderlecht voor het eerst sinds speeldag 9 nog eens een comeback maken in de top 8. OHL had het moeilijk met de felle pressing van Anderlecht. Mario Gonzalez kon moeilijk in stelling worden gebracht. Het geweer van ‘El Pistolero’ vuurt al meer dan twee maanden losse flodders af. Leuven - ook zij konden mits een zege de top 8 induiken - begon wel veel feller aan de tweede helft. OHL won alle duels. Sardella verloor plots alle grip op Tamari en Verbruggen toonde waarom Koeman hem voor het eerst opriep voor Oranje. Tot twee keer toe voorkwam hij een gemaakt doelpunt van Tamari.

Volledig scherm © Photo News

Kiyine draaide dan weer een vrijschop centimeters naast. Mathieu Maertens gaf de thuisfans nog een extra boost, hij vierde na een afwezigheid van negen weken zijn wederoptreden. Leuven bleef het proberen op enthousiasme, Thorsteinsson kwam een schoentip tekort om de 1-1 te maken. Anderlecht creëerde na rust amper nog kansen en kon pas in het slot nog eens dreigen. Amuzu en Raman troffen de paal, een goal van Murillo werd afgekeurd voor buitenspel. Kort voor affluiten bekroonde Arnstad zijn sterke invalbeurt nog met een knappe goal. Na de Europese stunt tegen Villarreal, staat Anderlecht nu ook in de Jupiler Pro League weer tussen de mensen. Al is de blessure van Verschaeren een flinke streep tot door de rekening.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.