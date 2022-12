Eindejaar in mineur voor Genk: leider gaat tegen KV Kortrijk voor het eerst in vijf maanden onderuit

Racing Genk kon in Kortrijk geen beroep doen op de zieke Cuesta. De leider van de defensie werd vervangen door de herstelde Sadick, die aan zijn eerste minuten van het seizoen toe was. Verder begon WK-ganger El Khannouss opnieuw in de basis. De 18-jarige spelmaker liet zich meteen gelden met dribbels en enkele mooie passjes. Hij hield het uiteindelijk 68 minuten vol.

Genk had het tegen het Kortrijk van zijn ex-trainer Bernd Storck behoorlijk lastig. De Duitse oefenmeester had overigens van dug-out gewisseld, naar verluidt om zo dichter in de buurt van de vierde man te zijn. Of het nu daaraan lag durven we betwijfelen, maar Kortrijk begon zeer energiek. Al in de eerste minuut had het op voorsprong kunnen komen. Vandevoordt duwde met de vingertoppen een inzet van Bruno tegen de paal. De Genk-doelman keepte net als in bekermatch tegen Anderlecht een sterke match. Zo voorkwam hij in een onderhoudende eerste helft tot drie keer toe de openingsgoal van Messaoudi.