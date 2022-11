Einde verhaal voor Esposito bij Anderlecht: paars-wit zoekt samen met Inter naar oplossing, spits is al terug in Italië

Anderlecht rekent na de WK-break niet meer op de diensten van Sebastiano Esposito. De jonge Italiaan kwam in de zomer over van Inter en werd voor één seizoen verhuurd aan Anderlecht. Na een uitleenbeurt aan FC Basel vorig jaar hoopte Esposito in Brussel een nieuwe stap voorwaarts te zetten in zijn carrière. In de huurovereenkomst werd zelfs een aankoopoptie van 10 miljoen vastgelegd. Esposito kon de hoge verwachtingen op geen enkel moment inlossen. Hij scoorde nog wel in de galawedstrijd tegen Olympique Lyon, maar kon zich nadien op geen enkel moment echt doorzetten.