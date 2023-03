Einde seizoen voor Yari Verschaeren? Scan moet ernst van knieblessure uitwijzen

Hoge aaibaar­heids­fac­tor en kenner van het huis: waarom het niet zou verbazen dat Rik De Mil tot eind dit seizoen T1 blijft van Club Brugge

Knuffels, high fives, kamerbrede smiles - zijn lach was nog het grootst van al. Rik De Mil (42) heeft voor rust gezorgd in de kleedkamer van Club Brugge. Peoplemanager die de ploeg nodig had. En tot het einde van dit seizoen nodig heeft. En wel hierom.