Einde in mineur? Antwerp duwt hem naar de uitgang, maar Nainggolan wil geen eurocent inleveren: “Zo wil Radja niet stoppen”

JUPILER PRO LEAGUEKan Radja Nainggolan (34) nog een vervolg breien aan zijn voetbalcarrière of eindigt zijn loopbaan straks in de B-kern van Antwerp? “Zo wil Radja niet stoppen”, klinkt het in zijn entourage. Een andere club uit onze hoogste voetbalklasse zou al eens informeel gepolst hebben. Tegelijk lijkt Nainggolan geen eurocent van zijn huidige contract, dat twee miljoen per jaar waard is, te willen laten vallen.