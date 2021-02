Eigenaar Dieter Penninckx weggestemd als bestuurder bij KV Mechelen: “Niemand staat boven de club”

Terwijl het sportief in stijgende lijn gaat, verloopt het achter de schermen een pak stroever Achter de Kazerne. Hoofdaandeelhouder Penninckx werd tijdens een buitengewone Algemene Vergadering weggestemd als bestuurder van de club. Zijn inspraak wordt zo nog verder ingeperkt, al voerde hij zijn mandaat de voorbije twee maanden al “tijdelijk” niet uit.

Dat heeft alles te maken met de juridische en financiële storm waarin Penninckx zich bevindt. Vorige zomer ging zijn modegroep FNG failliet. De Mechelaar wordt in een gerechtelijk onderzoek verdacht van financiële fraude en werd gedurende anderhalve maand opgesloten in de gevangenis na het schenden van zijn voorwaarden.

Zijn ontslag als bestuurder van KV Mechelen is één ding, maar hij heeft nog steeds het grootste aandelenpakket (71,2%) in handen. Een situatie in strijd met de clubstatuten die voorschrijven dat niemand meer dan 49% mag bezitten.

KV wil ook op dat vlak de banden definitief doorknippen. De club hoopt andere investeerders te vinden. Alleen moeten Penninckx en het gerecht, dat eerder het aandelenregister van de club in beslag nam, wel akkoord gaan met een verkoop. Dat is voorlopig niet het geval. Penninckx houdt vast aan zijn aandelen.

De onderhandelingen lopen naar verluidt erg moeizaam. ‘t Is een explosieve situatie. Penninckx en zijn advocaten tegen de rest. Het feit dat hij gezien de strubbelingen toch quasi elke match vanuit de tribune volgt én de laatste tijd geregeld in de spelerstunnel verschijnt, betert de zaken er niet op. “Verschillende aandeelhouders kunnen niet langer door een deur met Penninckx. Dit is niet te houden”, vertelt een insider. Intussen hult KV Mechelen zich officieel in stilte wat betreft de aandelenkwestie. Een oplossing is voorlopig nog niet in zicht. De impasse houdt aan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Penninckx: “Bewogen over deze avond”

Penninckx reageert “verbaasd” over de gang van zaken in een kort persbericht. “Ik ben nog steeds bereid mijn bestuursmandaat neer te leggen mits de club een transparant bestuursmodel invoert”, klinkt het

Penninckx verzocht de club om onafhankelijke bestuurders te benoemen. “Concreet betekent dat het niet meer mogelijk zou zijn dat een individu zowel in de directieraad als in de Raad van Bestuur zetelt. Hierover wou men niet stemmen.” Penninckx lijkt zich alvast niet gewonnen te geven. “Aan al wie geel-rood een warm hart toedraagt: Ik blijf supporter in hart en nieren. Ik ben bewogen over deze avond. Weet dat ik achter de club blijf staan in goeie en ook in kwade tijden. Trotseert de hinderpalen, door dapperheid in nood.”

Supportersorgaan: “Niemand staat boven de club”

Ook het Malinwa Supportersorgaan, dat vertegenwoordigd wordt in het bestuur, stuurde een statement de wereld in.

“Helaas moeten we na enkele maanden onderhandelen vaststellen dat de standpunten over de manier waarop wij, samen met de andere aandeelhouders, met KV Mechelen verder willen zo ver uit elkaar liggen dat geen enkele onderhandelde oplossing nog mogelijk is. We kunnen niet toelaten dat iemand zichzelf boven de club stelt. Daarom werd beslist om over te gaan tot het ontslag van Dieter Penninckx.”

“We willen Dieter uit de grond van ons hart bedanken voor alles wat hij betekend heeft voor KV Mechelen en voor zijn leiderschap toen de club in woelig vaarwater zat als gevolg van de zaak Propere Handen.”

“Dit is niet de oplossing die onze voorkeur geniet, maar ze is nodig om duidelijkheid te creëren voor onze supporters, onze huidige en toekomstige zakenpartners, mogelijke nieuwe investeerders en de rest van de voetbalwereld.”

