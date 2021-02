Eigenaar Dieter Penninckx die ‘zijn’ Malinwa loslaat? Dat kan er niet meer bij

Waasland-Beveren Koita is aanslagen beu en roept op: “Scheids­rech­ters moeten ons beter beschermen”

21 februari Aboubakary Koita (22) is eindelijk terug bij Waasland-Beveren en de Leeuwen zijn meteen goed voor 4 op 6. Dit helemaal toeschrijven aan de flukse flankaanvaller is kort door de bocht, maar Nicky Hayen heeft zijn rijzende ster broodnodig in de degradatiestrijd. Aan de Freethiel hoopt men alvast dat hij fit kan blijven, zeker als je eens optelt hoeveel trappen hij al te verduren kreeg. Nadat hij op schandalige wijze de ziekenboeg in werd geknald door Moeskroen is hij zelf de voortdurende aanslagen meer dan beu. En gelijk heeft hij.