Eerst welverdiende rust, daarna wil Union vervolg breien aan sprookje: “We moeten ons heruitvinden”

UnionMet ‘slechts’ een punt tegen AA Gent - toch ploeg in vorm de laatste weken - loopt Union SG opnieuw 7 punten uit op Club Brugge. Waar eindigt dát sprookje in het nieuwe jaar? “Tegenstanders kennen ons, we gaan ons moeten heruitvinden.”

Union-AA Gent, dat waren de beste twee defensies van het land tegenover elkaar. Het spektakel bleef dan ook uit, het gelijkspel was logisch. De Brusselaars sluiten 2021 af als autoritaire leider, met zeven punten voorsprong op het nummer twee. Wie had dat durven dromen in het Dudenpark...

Dante Vanzeir – CEO Philippe Bormans doet hem naar eigen zeggen zelfs voor 20 miljoen niet van de hand deze winter – had tegen AA Gent al vroeg de kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar trof de paal. Aanvallend loopt het de afgelopen wedstrijden bij Undav en co opvallend minder goed... Vermoeidheid of hebben de tegenstanders stilaan het antwoord gevonden op de systemen van Mazzu? “We gaan de stage in Spanje moeten gebruiken om onszelf heruit te vinden”, wist doelman Anthony Moris. “Want de tegenstanders kennen ons inderdaad stilaan van buiten. Maar als je ziet dat een Mitoma of een Lapoussin, spelers die aanvallend ingesteld zijn, zoveel verdedigend werk doen, dan weet je dat de honger van je groep enorm is.”

Quote Volgende week ga ik elke avond heel laat slapen en daarna staat er een grote maaltijd met mijn vrouw, papa en kinderen op het programma. Vanaf 4 januari begin ik te denken aan volgend jaar Felice Mazzu

Compliment

“Het klopt dat de tegenstander zich begint aan te passen, maar dat is een compliment voor ons”, vult verdediger Bart Nieuwkoop aan. “We moeten zeker op hetzelfde elan verder blijven gaan en ook de organisatie van de laatste weken moeten we behouden.” Voor Union komen er na de winterstop moeilijke weken aan. Nog in januari wachten Genk, Club en Anderlecht. Begin februari volgt Antwerp. “Het programma wordt inderdaad niet simpel in januari”, vervolgt Nieuwkoop. “We hebben al moeilijke wedstrijden weten te winnen of om te buigen in ons voordeel. Onze grootste kracht is echt dat we een team zijn. De mentaliteit is heel goed en die moeten we erin houden. De positieve vibe moet blijven. Maar dat we er heel goed voor staan, dat is een feit.”

Volledig scherm Bart Nieuwkoop. © BELGA

Ook Hein Vanhaezebrouck zag een goed Union en spaarde de lof niet. “We zijn uiteindelijk wel tevreden met dit punt. We speelden tegen de beste ploeg van onze competitie. Ze staan los op kop en dan moet je tevreden zijn als je er 0-0 speelt.” Mazzu probeerde aan de overkant de nuchterheid te prediken. “Dit is een buitengewoon jaar. We moeten vooral fier zijn dat we als promovendus zoveel punten hebben en hopen dat 2022 van dezelfde kwaliteit zal zijn.” Waar dit Union dan kan stranden? Mazzu met de glimlach: “Volgende week ga ik elke avond heel laat slapen en daarna staat er een grote maaltijd met mijn vrouw, papa en kinderen op het programma. Vanaf 4 januari begin ik te denken aan volgend jaar. Momenteel gaan we eerst vooral proberen om te recupereren.”

Elke linie versterkt

Toch komt play-off 1, met 13 punten voor op nummer vijf AA Gent, intussen wel érg dichtbij voor Union. “Neen, zo wil ik het niet stellen”, countert Mazzu. “Ons doel was het behoud en daar zijn we volgens mij nu wel in geslaagd. We moeten een andere doelstelling vinden en het lijkt me redelijk als we stellen dat we in de top acht willen eindigen. Dat zou al heel mooi zijn voor de ploeg en de club.”

Wat ook mooi zou zijn voor Mazzu en co is dat Union deze groep in de winter bij elkaar kan houden. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het bestuur. Er mag niemand weg. Integendeel: we willen nieuwkomers. In elke linie komt in principe versterking. Het seizoen is nog lang en ik wil wat meer concurrentie.”

Maar eerst even genieten van die welverdiende rust, dus...

Ben jij een voetbalkenner? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Felice Mazzu. © BELGA