Een zeldzame fout, maar wel een hele dure: AA Gent wint in Charleroi nadat licht bij Dessoleil even uit gaat

Belgisch voetbalNa de 1-4 overwinning bij Waasland-Beveren kon AA Gent in Charleroi z’n tweede uitwedstrijd in de competitie op een rij winnen. In het -uiteraard lege- Stade du Pays de Charleroi werd het 0-1 na een doelpunt in cadeauverpakking.

AA Gent kwam duchtig onthoofd aan de aftrap in Charleroi. Tim Kleindienst en Alessio Castro-Montes waren fysiek nog niet helemaal hersteld van de gevolgen van hun COVID-besmetting. Dat virus hakt erin, weet u, ook bij fitte profvoetballers. Roman Yaremchuk was bovendien ziek -géén COVID- en dus startte AA Gent zonder spits die naam waardig in het Zwarte Land. Bukari en Bezus moesten het voorin doen, jawel, een spits en een middenvelder.

Volledig scherm © Photo News

Het gebrek aan présence voorin bleek -naast een dramatische Botaka op rechts- het grootste probleem bij AA Gent. De bal ging goed rond, maar het leek alsof Dessoleil met z’n makkers in de defensie van Charleroi een rustige avond tegemoet gingen. De flanken werden door Gent bereikt, maar wie in godsnaam die voorzetten moest binnenkoppen, was een raadsel. Kums knalde op het halfuur uit de tweede lijn de eerste bal op doel, dat leek het te gaan worden voor de rust. Dessoleil besliste er anders over. De kapitein van Charleroi tekende voor een dramatische breedtepass en Willems moest gaan sprinten tegen Bukari. Dat is een Fiat 500 tegen een Ferrari en dus stond de 0-1 op het bord aan de rust.

Volledig scherm © BELGA

Ook in de tweede helft ontwikkelde Charleroi aanvankelijk amper druk. Bezus werd door Mohammadi alleen voor doelman Penneteau gebracht, maar was tegen de tijd dat hij de bal onder controle had te vermoeid om af te werken. En Charleroi? Dat tekende voor een matige pot in aanvallend opzicht. Rezaei liep meer buitenspel dan wat anders. Enkel Hanche-Olsen moest nog een op Bolat afgeweken bal van de lijn redden, meer kregen de Carolo’s niet klaar. Gent krijgt eindelijk de linkerkolom in zicht.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

