Een zeldzaam Anderlechts lichtpunt en de revelaties van Westerlo en Antwerp: ook deze talenten kunnen ‘Belofte van het Jaar’ worden

Zeno Debast (19): zeldzaam lichtpunt bij Anderlecht

Misschien wel de grootste uitdager van El Khannouss. De verdediger van Anderlecht maakte vorig seizoen al indruk in enkele wedstrijden onder Vincent Kompany, dit jaar is hij incontournable achterin bij paars-wit. Ondanks zijn 19 jaar speelt Debast met bijzonder veel lef en maturiteit. Een zeldzaam lichtpunt in de Brusselse malaise. Het leverde Debast ook zijn debuut bij de Rode Duivels én een WK-selectie op. Wat nog in zijn voordeel van kan spelen: hij kan punten krijgen in beide stemrondes, El Khannouss slechts in één.

Maarten Vandevoordt (20): steunpilaar van leider Genk

Surft mee op het Genkse succes. Waar de doelman de voorbije seizoenen hoogtes met laagtes afwisselde, ontpopt Vandevoordt zich dit jaar tot een steunpilaar van de leider. De teller staat voorlopig op zes clean sheets. Zijn transfer naar RB Leipzig heeft hij al op zak.

Maxim De Cuyper (22): smaakmaker van de promovendus

Volledig ontbolsterd in het Kuipje. De huurling van Club Brugge is de smaakmaker van promovendus Westerlo. Vijf goals en zes assists staan er momenteel achter de naam van De Cuyper. Bijzonder knappe statistieken van de linksachter. Zijn nadeel: hij kan slechts in één stemronde punten krijgen, aangezien Westerlo vorig seizoen nog in 1B voetbalde.

Arthur Vermeeren (17): Antwerpse ontdekking

De meest recente ontdekking op het middenveld van Antwerp. Vermeeren kwam vlak voor het WK in de ploeg bij de Great Old en ging er sindsdien niet meer uit. Vaardige voeten, een uitstekend spelinzicht en een topmentaliteit. ‘Tuurtje’, zoals Mark van Bommel hem liefkozend noemt, is nu al hét uithangbord van de Antwerpse jeugdopleiding.

Abakar Sylla (20): bakken talent, al gaat het licht soms nog uit

Ivoriaan van wie de kwaliteiten buiten kijf staan. Maakte dit seizoen al indruk achterin bij Club Brugge en bekroonde dat met een doelpunt in de Champions League tegen Leverkusen. Het licht gaat echter nog iets te vaak uit - getuige zijn twee rode kaarten en bijhorende woede-uitbarstingen. “Het is een jonge speler, die op dit moment heel veel aan het leren is. We zijn druk in de weer met hem”, sprak zijn coach Scott Parker deze week nog.

