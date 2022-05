Een vete met Marco van Basten en verkozen tot grootste eikel in Duitsland: portret van Mark van Bommel, de nieuwe coach van Antwerp

Door de lezers van Bild werd hij in 2008 verkozen tot de grootste Stinkstiefel. De meest gehate speler van de Bundesliga is dat. Vrij vertaald: een klootzak of een eikel. Luis in de pels van zijn tegenstanders. Een speler die altijd op, soms over het randje voetbalde. Provoceren, uitdagen, intimideren. Tackles, tikken tegen de enkel. De koele blik in de ogen. Van Bommel stond op het veld met een ongekende drive. Met de absolute wil om te winnen. Ging niemand uit de weg. Begonnen bij Fortuna Sittard, daar weggehaald door PSV. In Eindhoven ontpopte hij zich tot een echt clubicoon. “Hij heeft ooit drie keer gescoord in de ArenA tegen Ajax”, lacht Rik Elfrink van Algemeen Dagblad. “Zoiets vergeten ze niet bij PSV.”