“Eén van de grootste talenten ter wereld” en “de reïncarnatie van Frank Rijkaard”: deze 19-jarige Belgen maken indruk

Belgisch voetbalIs dit de sterkste ‘Next Gen’-generatie? De Belgische 2002-lichting bulkt alvast van het voetbaltalent én van hoge marktwaardes. Doku en Vranckx maakten al een miljoenentransfer naar een Europese subtopper, anderen speelden zich reeds in de kijker. Van “de reïncarnatie van Frank Rijkaard en Michael Carrick” tot een Neerpede-youngster die naar Monaco trok. Dit is hoe sterk generatie 2002 zich heeft ontwikkeld.