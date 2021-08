Een unicum: KV Kortrijk voor de eerste keer in de clubgeschiedenis solo aan de leiding in eerste klasse

Vijftig jaar geleden ontstond KV Kortrijk uit de fusie van Stade Kortrijk en Kortrijk Sport, en dit seizoen is het 30ste van de Kerels in de hoogste Belgische voetbalafdeling. Sinds het in 1976 voor het eerst bij de elite verscheen, won KV Kortrijk welgeteld negen keer zijn openingswedstrijd, waardoor het in de rangschikking op een gedeelde eerste plaats stond. Dat was het geval tijdens de seizoenen 1977-78, 1983-84, 1986-87, 1989-90, 1990-91, 2010-11, 2013-14, 2015-16 en het huidige seizoen 2021-22.