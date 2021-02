Een streepje filosofie met Seraing-coach Emilio Ferrera: “Techniek zal het áltijd halen van pressing. Techniek overwint alles”

Belgisch voetbal Dit stond er op het briefje dat Didier Lamkel Zé toonde na zijn wereldgoal tegen Waas­land-Beveren

29 januari Z’n goal was fantastisch, z'n viering op z'n Lamkel Zés. Nadat de Kameroener Antwerp met een pegel vanaf zo’n dertig meter in de kruising op voorsprong had gezet tegen Waasland-Beveren, liep hij naar de zijlijn en toverde hij een briefje tevoorschijn. “Bertoua, je suis là” ofte “Bertoua, hier ben ik” stond daarop geschreven. Bertoua is de geboorteplaats van het ‘enfant terrible’. Een boodschap voor het thuisfront, dus. Ploegmakker Dylan Batubinsika was er evenwel snel bij om het papiertje uit de handen van Lamkel Zé te trekken.