“Een ongelofelijke reeks”: topschutter Onuachu schenkt leider Genk met vier (!) goals negende zege op rij

BEKIJK OOK. Wouter Vrancken: “Een ongelofelijke reeks”

De thuisploeg, die op zoek ging naar een negende zege op rij, nam de match meteen in handen. Charleroi had zich sowieso al ingesteld op verdedigen, maar kon al snel het wedstrijdplan omgooien. Al na negen minuten had Paul Onuachu de 1-0 tegen de touwen gejaagd. De Nigeriaan deed dat op strafschop. Muñoz snelde de vijandige zestien in en ging over het been van Wasinski. Boucaut wees naar de stip, waarna Onuachu dus de klus klaarde.

Beter kon de match niet beginnen voor de herfstkampioen, die ook steeds meer volk naar de Cegeka Arena lokt. Zonde dat dit alweer de laatste thuismatch van 2022 was. Want de vroege voorsprong zette de ploeg van Wouter Vrancken in een zetel. Het kon de bal rustig rondtikken. De jacht op de 2-0 werd geduldig ingezet.

Volledig scherm © Photo News

Beproefd recept

Met een beproefd recept verdubbelden de Limburgers hun voorsprong. Trésor vond op vrijschop de inlopende Onuachu. Niets of niemand kon de Gouden Schoen van de 2-0 houden. Via de lat ging zijn snoeiharde kopbal binnen. “Trésor is een geweldige speler”, zei Onuachu over hun connectie. “Hij ziet alles. Weet precies waar hij de bal moet leggen.”

Terechte lof. Voor Trésor, die net als Heynen in de voorselectie van Roberto Martinez zit, was het namelijk al zijn dertiende assist van dit seizoen. Een onwaarschijnlijk aantal als je weet dat Junya Ito vorig seizoen de beste aangever van België was met zestien stuks, over een heel seizoen met play-offs inbegrepen.

Volledig scherm Trésor. © BELGA

Na rust ging Genk op zoek naar een derde goal. Muñoz en Paintsil werden elk een keer diep gestuurd en telkens liep het net goed af voor de bezoekers. Boucaut wilde ook niks weten van de Genkse strafschopclaims. Trésor probeerde het nog een keer zelf en stuitte op Koffi.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Te makkelijk

Het ging net iets te makkelijk voor Racing Genk en dan kan de laksheid af en toe al eens toeslaan. Zorgane kreeg te veel tijd om voor te zetten en vond aan de tweede paal invaller Heymans, die voor de aansluitingstreffer zorgde.

Niet dat dit een kantelmoment was. Vrijwel direct reageerde de competitieleider. Getekend Paul Onuachu. Wie anders? Heynen stuurde Paintsil het straatje in en die schonk de spits zijn hattrick. Onuachu, intussen ook de Gouden Stier, scoorde in blessuretijd zelfs een vierde keer. Hij zit daardoor aan twaalf competitiegoals. Allemaal gescoord in zijn laatste zeven matchen. “Ik ben heel blij”, reageerde hij bescheiden na afloop. “Het was een intense match. We wisten perfect wat we moesten doen. Iedereen was klaar. De staf verricht geweldig werk. Dat heeft zich uitbetaald.”

Leider Genk boekte zo vrij eenvoudig zijn negende overwinning op rij. De voorsprong met eerste achtervolger Antwerp bedraagt alweer tien punten. Wie kan deze trein doen stoppen? “Alleen onszelf”, aldus Onuachu. “De coach hamert erop dat alleen wij onszelf kunnen nekken, maar als we zo doordoen is de sky the limit.”

Volgens trainer Wouter Vrancken maakt Onuachu zijn persoonlijkheid hem zo speciaal. “Die mentaliteit, werkethiek en leergierigheid. We hebben aan hem, iemand die op twee à drie jaar zestig goals heeft gescoord, gevraagd om zijn manier van spelen te veranderen. Dat is niet zo evident, maar vanaf het eerste moment is hij daar goed mee omgegaan. Het was een heel mooie avond voor hem, maar dit is simpelweg het resultaat van zijn harde werk.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.